Finsterwalde. Handball-Erstligist HSG Nordhorn-Lingen hat in seinem zweiten Testspiel eine knappe Niederlage kassiert. Im Trainingslager in Finsterwalde unterlag die Truppe von Trainer Heiner Bültmann am Mittwochabend mit 29:30 (13:16) gegen den künftigen Ligakonkurrenten SC DHfK Leipzig.

Bültmann zeigte sich trotz der Niederlage "absolut zufrieden" mit dem ersten ernsthaften Test. Sah vor 500 Zuschauern in Finsterwalde viele gute Ansätze. Trotz der hohen Temperaturen ging seine Mannschaft über 60 Minuten hohes Tempo. "Seit Montagmorgen war es unsere siebte Einheit." Die Mannschaft habe sich durchgebissen. "Wir haben von dem, was wir uns in knapp zwei Wochen erarbeitet haben, viel umgesetzt. Das Positive hat heute deutlich überwogen."

Natürlich habe man auch Fehler gemacht, was einen solchen Test aber auch so wertvoll mache. "Mannschaften wie Leipzig zeigen das einem gnadenlos auf." Mit Fehler meinte Bültmann Fehler in der Abwehr, aber auch im Angriff. "Man hat gesehen, dass es gnadenlos bestraft wird, wenn man Bälle durch technische Fehler im Angriff verliert. Das zeigt uns auch, dass wir noch sauberer spielen müssen." Gefallen fand der Coach an den eigenen Gegenstößen. Gerade zu Beginn der ersten Halbzeit habe man viele Tempotore gemacht. "Und auch über das ganze Spiel durch die zweite Welle."

Der Trainer der HSG wechselte viel durch. Nur Nicky Verjans konnte noch nicht spielen. Auch die beiden Neuzugänge kamen zum Einsatz. Robert Weber stand 30 Minuten auf der Platte. "Er hat selbst drei Tore gemacht und noch einen Kempa-Pass auf Lasse (Seidel, Anmerkung der Redaktion) gegeben. Hat direkt gezeigt, dass er uns helfen wird und ein gutes Spiel gemacht." In der ersten Halbzeit habe er noch etwas Wurfpech gehabt. Verantwortung übernahm Anton Prakapenia. "Er hat auch überzeugt. Beide haben ein gutes Spiel gemacht."

Seit vergangenen Sonntag befindet sich die HSG in Finsterwalde im Trainingslager. Auf dem Rückweg macht das Team im hessischen Eschwege Station. Dort bestreitet sie am Samstag (27.7.) um 15 Uhr ein Benefizspiel gegen den Erstliga-Rivalen HC Erlangen.

Im ersten Testspiel hatte einen 49:18-Sieg gegen den Landesligisten Spvg. Hesselteich gefeiert.





Anzeige Anzeige

HSG Nordhorn-Lingen: Björn Buhrmester, Bert Ravensbergen; Alec Smit, Lasse Seidel (2), Robert Weber (3), Luca de Boer (1), Pavel Mickal (4), Philipp Vorlicek (5), Patrick Miedema (3), Alex Terwolbeck, Levin Zare, Toon Leenders (2), Julian Possehl (1), Georg Pöhle (3), Lutz Heiny (3), Anton Prakapenia (1).