Wietmarschen. Bei den Bezirksmeisterschaften im Rahmen der 24. Euregio Reitertage gewannen die Springreiter Jens Göcken, Laura Geurkink und Ricarda Borgmann die Meistertitel im Parcours. Die Fahnen der Dressurreiter hielt Adelina Schwering mit ihrer Goldmedaille hoch. Insgesamt holten die emsländischen Teilnehmer vierzehn Mal Edelmetall.

