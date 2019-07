Aachen. Unter keinem besonders guten Stern stand in diesem Jahr das CHIO Aachen für die emsländischen Reit- und Fahrsportler. Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski (RFV Lingen) und Springreiter Maurice Tebbel (Emsbüren) erlitten Rückschläge, während die Gespannfahrer Anna und Christoph Sandmann (Lähden) Licht und Schatten erlebten.

