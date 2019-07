Meppen. Für junge talentierte Schwimmer, die noch nicht den Sprung in den Landeskader schaffen, hat der Bezirksschwimmverband Weser-Ems seinen Bezirkskader eingerichtet. Unter den Schwimmern der Jahrgänge 2007 bis 2009 und Schwimmerinnen (2006 bis 2009) sind auch fünf Emsländer.

Fabian Welzel (2007 SG Freren), Jana Schiller (2008 SG Freren), Finja Kruthoff (2008 SV Concordia Emsbüren), Sofie Gügelmeyer (2007 SV Wasserfreunde Dalum) und Greta Moorkamp (2009 TV Meppen) gehören diesem Kader an.

In der laufenden Saison nahmen die Schwimmer an bis zu vier Lehrgängen teil. Den Abschluss bildete der Bad Lippspringer Sprintercup auf der 50-Meter-Bahn im Freibad. Hier wollte das Team Weser-Ems erneut den Mannschaftspokal gewinnen, während die Einzelstarter an einer Mehrkampfwertung teilnehmen konnten.

Unterstützt wurden die emsländischen Kadersportler zusätzlich von Marie und Jonas Gügelmeyer, die ebenfalls am Wettkampf teilnahmen. In der Mehrkampfwertung (drei 50-Meter-Strecken, eine 100-Meter-Strecke und 200m Lagen) belegte Greta Moorkamp den ersten Platz, Finja Kruthoff und Sofie Gügelmeyer jeweils Platz zwei. Jana Schiller und Marie Gügelmeyer landeten auf dem fünften Rang. Im kleinen Mehrkampf (2x 50m und 1x 100m) ließ Jonas Gügelmeyer die gesamte Konkurrenz hinter sich.

Neben diesen Erfolgen belegte das Team in der Mehrkampfwertung den zweiten Platz. Sofie Gügelmeyer und Marie Gügelmeyer sowie Greta Moorkamp schwammen zwei neue Bestzeiten, Finja Kruthoff sogar fünf neue Bestzeiten, Jana Schiller stellte eine neue persönliche Bestleistung auf. Jonas Gügelmeyer belegte bei fünf Starts fünfmal Platz eins mit Langbahnbestzeit.