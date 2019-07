Lingen. Endlich! Darauf haben die Fans der HSG Nordhorn-Lingen lange gewartet: Der Spielplan für die Handball-Bundesliga steht zumindest weitgehend für dieses Jahr. Der Aufsteiger aus Niedersachsen erwartet am 21. November den Deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt mit Ex-Spieler Holger Glandorf.

