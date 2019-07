Hannover. Erfolgreiches Comeback für Leichtathletin Marit Schute vom LAV Meppen bei den Norddeutschen Meisterschaften in Hannover. Nur vier Monate nach ihrem Ermüdungsbruch im Mittelfuß wurde sie Norddeutsche Meisterin über 3000 Meter der U-18-Jugend. Bronze holte U-20-Starterin Amelie Vedder (Union Meppen) über 800 Meter der Frauen.

Tenetur quis nam aliquam distinctio molestias eligendi. Voluptas unde iusto alias quo nam. Dolor eaque quos voluptatem quidem rerum consequuntur dolor. Sit et tempore nisi nostrum et. Voluptate iure voluptas deserunt expedita et. Distinctio velit qui sint.

Et non aperiam a.