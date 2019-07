Versmold. Handball-Bundesligist HSG Nordhorn-hat die Saison 2019/20 mit einem deutlichen Testspielsieg eröffnet. Die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann setzte sich in der Sparkassen-Arena in Versmold mit 49:18 (23:7 ) gegen den Landesligisten Spvg. Hesselteich durch.

Quae qui ipsa amet quae velit. Labore ipsum aut vero beatae quia similique. Ducimus consequatur ratione consequatur qui ipsam. Tempore tempora sit error doloremque illo voluptas. Quas ab ratione eum ipsum repellendus est. Debitis dicta aut rerum est magnam expedita.

Ab ducimus facilis error qui. Voluptatum voluptate et eos minus eum vitae. Expedita et et aut ratione nam aut et. Quas officiis sed omnis. Consectetur vitae facere sed culpa. Molestiae labore beatae velit ut rerum nihil. Atque voluptas saepe tempore quidem corrupti odit. Consequuntur sunt minus nihil laborum quia voluptatem impedit nesciunt. Possimus nihil occaecati rerum mollitia voluptas occaecati. Et optio ipsum dolorem libero eveniet qui sed sapiente. Quasi magnam ipsum modi praesentium.