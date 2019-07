Salzbergen . Bei den Deutschen Meisterschaften im Sportkegeln in Nordhorn gingen für den ausrichtenden Verein der Grafschafter Sportkegler (GSK) auch Sportler aus dem Emsland erfolgreich an den Start. Ingrid und Marita Geerdes aus Salzbergen holten mit dem Damen-A-Team den Titel.

Die Gastgeber hatten sich bei der DM auf den heimischen Bahnen des Kegelsportzentrums Nordhorn zwar die eine oder andere Außenseiterchance ausgerechnet, dass es allerdings zum Titel reichen würde, hatten sie nicht erwartet. Mit einer starken Leistung setzte sich die Damen-A-Mannschaft gegen die favorisierte Konkurrenz aus Nordrhein-Westfalen durch. Sie holte für Nordhorn den größten Erfolg bei nationalen Meisterschaften seit Jahren.



Sensationelles Abschneiden

Ingrid und Marita Geerdes legten mit sehr guten Ergebnissen den Grundstein für das sensationelle Abschneiden. Am Ende eines spannenden Wettkampfes behaupteten sich die GSK-Damen mit einem Mannschaftsergebnis von 2782 Holz gegen die Teams aus Siegen (2763) Aachen (2762) und Mülheim (2741) knapp. Ingrid Geerdes (720 Holz), Marita Geerdes (697), Harmina Reefmann (694) und Marlies Urban (671) kegelten als Mannschaft konstant hohe Ergebnisse und freuten sich über die verdiente Goldmedaille.

Julian Geerdes Vierter

Mit diesem Titelgewinn sowie zwei Vizemeisterschaften war die sportliche Bilanz der GSK Nordhorn bei der achttägigen Veranstaltung positiv. Dazu beigetragen hat mit Julian Geerdes ein weiterer Emsländer. Mit Platz vier in der Disziplin Einzel, männlich U24, verfehlte der Salzbergener nur um Haaresbreite das Siegerpodest. Die starken Leistungen in den Qualifikationsrunden mit Vor- und Zwischenlauf (drittbestes bzw. zweitbestes Ergebnis mit 843 und 842 Holz) brachten ihn in die Finalrunde der besten vier Kegler. Hier musste er sich allerdings seinen Kontrahenten, die allesamt im der 1. Bundesliga spielen, knapp geschlagen geben.

Finn Klus holt Bronze in Trier

Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Trier bestätigte der ebenfalls für die GSK Nordhorn spielende Finn Klus aus Bramsche seine starken Leistungen. Er belegte den dritten Platz im Paarkampf der U18. Er erreichte mit dem Nordhorner Björn Aink das Siegerpodest. Vor einem Jahr hatte er mit dem Osnabrücker Arne Schierbaum auf den Heimbahnen den Titel geholt.