Aachen. Bei den Deutschen Meisterschaften der Sportakrobaten in der Altersstufe Junioren I und Meisterklasse in Aachen waren auch zwei Formationen des KTV Lingen unter den rund 200 Elite-Sportlern. Bei dem Vergleich auf höchstem Niveau errang der KTV einen sechsten und einen 14. Platz. Die Lingenerinnen haben somit alle Erwartungen übertroffen.

In der Meisterklasse, der Kategorie mit dem höchsten Leistungsanspruch, schafften es Joy Fiekers, Laura Rotärmel und Imke Wortman in allen Disziplinen unter die besten zehn.



Finalplätze erreicht

Mit einer souverän präsentierten Balance-Kür erreichten sie mit 24000 Punkten Platz sechs. Die rasant choreografierte Dynamik-Übung brachte ihnen mit 24260 Punkten den siebten Rang. In der Summe erreichte das Trio 48,260 Zähler und sicherte sich damit den letzten der sechs begehrten Finalplätze, denen einzig die Möglichkeit vorbehalten ist, mit einer dritten Kür um den Titel im Mehrkampf zu turnen.

Nach dieser Kombi-Übung addierten sich weitere 23390 Punkte zu der bisherigen Leistung. Die Gruppe wurde am Ende mit einem sechsten Rang in der Gesamtwertung belohnt.

Junioren-I-Klasse hält mit

Besonders stark präsentierten sich auch Lara Kruse, Mara Wiener und Tine Wiesner bei den Junioren I.

In der Dynamik-Kür erreichten sie mit 22930 Punkten Platz 13. Die anspruchsvolle Balance-Kür wurde mit 21420 Punkten und dem 15. Platz honoriert, was dem Trio in der Gesamtwertung den 14. Rang einbrachte.

„Wir sind stolz

Lisa Dankelmann betreute die Akrobaten des KTV auf dieser DM und äußerte sich gemeinsam mit Katja Dust und Sophie Kahlert, die in ihrer Funktion als Bundeskampfrichter mitgereist waren, hochzufrieden über die Leistungen der Lingener Sportler: „Wir haben an diesem Wochenende sehr beeindruckende Darbietungen erlebt und sind stolz darauf, dass sich unsere beiden Formationen so fantastisch positionieren konnten.“

Anzeige Anzeige

Mit diesem Erfolg verabschiedet sich der KTV Lingen in die Sommerpause, um dann Anfang August in die Vorbereitungen für die Rheinisch-Westfälischen Meisterschaften und die Mannschafts-Meisterschaften zu gehen, die im November in Lingen stattfinden werden.