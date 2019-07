Lingen. Kurz vor Ende des Schuljahres haben die Schülerinnen und Schüler des Gymnasium Georgianum in Lingen starke sportliche Leistungen beim Rudern, beim Beachvolleyball und im Fußball im Rahmen von Jugend trainiert von Olympia abgeliefert.

Die beiden Fußballteams der Wettkampfklasse II und IV wurden dabei jeweils Landesmeister. In Barsinghausen konnten die jüngsten Mädchen bei hochsommerlichen Temperaturen überzeugen. „Durch Kampfgeist und Durchhaltevermögen haben wir es zum Titel geschafft“, kommentierte Lehrerin und Trainerin Katharina Börger. Das Team siegte im letzten Spiel etwas überraschend, aber nicht unverdient. „Die anschließende Freude war riesengroß, denn mit diesem Sieg gelang der Gewinn der Landesmeisterschaft und die damit verbundene Qualifikation für den DFB-Schulcup Ende September in Bad Blankenburg“, freute sich Börger.

Finalticket im letzten Gruppenspiel

Die älteren Mädchen vom Georgianum schafften erneut den Sprung ins Bundesfinale nach Berlin. Gegen die Bezirkssieger aus Lüneburg, Hannover und Braunschweig überzeugten die Georgianerinnen.





Erst im letzten Gruppenspiel wurde gegen das Team aus Zeven das Finalticket gebucht. Ein knapper 1:0-Erfolg führte letztlich zum Titelgewinn. Die Mädchen der Jahrgänge 2003 und 2004 schafften somit das Triple, indem sie sich als WKIV, WKIII und nun als WKII-Mannschaft für das Bundesfinale qualifizierten.

Ruderer in Hannover am Start

Auch die Ruderer konnten auf dem Maschsee in Hannover ihr Können unter Beweis stellen. In einer Regatta am Samstag wurden mehrere vordere Platzierungen erreicht. Am Sonntag trat der tags zuvor mit einem ersten Platz ausgezeichnete Vierer mit Steuerfrau bei den Landesmeisterschaften im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia an und erreichte im Finale Platz vier.

Rang acht für Beachvolleyballer

Neben den Ruderern gelang den Beachvolleyballern in Hannover beim Quattro-Beachvolleyball Platz acht. „Das Schlüsselspiel war das Spiel im Viertelfinale, das wir unglücklich verloren haben. Danach war die Motivation weg“, analysierte Spieler Taras Lopushniak. Das Lingener Georgianum überzeugte in der Vorrunde durch drei Siege und feierte sich zu Recht. Im Viertelfinale führte das Georgianum den gesamten Satz über bis zum 19:17. Doch dann kam der Einbruch. Das Lingener Team holte in dem Match keinen Punkt mehr und verlor mit 19:25. Im weiteren Turnierverlauf wollte den Lingenern kein weiterer Erfolg gelingen, sodass das Team auf Platz acht landete.

Schon zuvor hatten zwei Handballteams das Landesfinale erreicht. Das Gesamtkonzept des Georgianums mit den Sportklassen und den Neigungsgruppen geht damit auf. „Die Vielzahl der Erfolge in den verschiedenen Sportarten zeigt auch die sportliche Stärke der Schule“, so Fachobmann Marc Kaufhold.