Papenburg. Kraftsportler Dominik Pahl aus Aschendorf hat seine Titelsammlung erweitert: Mit dem Team des Schwerathletikvereins (SAV) Erfurt setzte er sich am vergangenen Wochenende beim Bundesligafinale im bayrischem Oberölsbach die Krone auf.

In der Kniebeuge meisterte Pahl im dritten Versuch 382,5 Kilogramm. Seine vorherigen zwei Versuche hatte das strenge Kampfgericht als ungültig gewertet. Im Bankdrücken steigerte sich der 27-Jährige von 260 über 270 bis hin zu 275 Kilogramm. Weil die Konkurrenten gepatzt hatten, musste Pahl im Kreuzheben 300 Kilogramm in die Wertung bringen, um den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt zu machen. Am Ende standen sogar 320 Kilogramm.

Letztlich brachte Pahl ein Gesamtgewicht von 977,5 Kilogramm und eine Punktzahl von 562,34 in die Wertung. Damit war er der punktstärkste Heber der Mannschaft und trug seinen Teil zum Erfolg bei.

Anfang des Jahres war Pahl vom TV Papenburg zum SAV Erfurt gewechselt, um in der Bundesliga an den Start gehen zu können. Hintergrund: der TV Papenburg verfügt nicht über ausreichend Kraftdreikämpfer, um eine eigene Bundesligamannschaft stellen zu können.

Für die Papenburger Kraftsportler steht in diesem Jahr noch einiges auf dem Programm. Thomas Leffers und Dominik Pahl reisen Anfang Oktober nach Südafrika zur Weltmeisterschaft der Senioren. Leffers als Teilnehmer, Pahl als Betreuer. Einen Monat später geht es dann für Pahl nach Dubai zur Weltmeisterschaft.