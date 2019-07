Lathen. Für Volleyballerin Emelie Siegner geht die Karriereleiter gerade steil bergauf. Nach dem Aufstieg mit Raspo Lathen in die Oberliga in der vergangenen Saison will die 17-Jährige nun mit dem SC Union Emlichheim die 2. Bundesliga unsicher machen.

"Das Angebot aus Emlichheim war eine Riesenchance für mich", sagt die Schülerin des Gymnasium Marianum in Meppen. Bereits in der vergangenen Saison stand sie bei der Zweitligamannschaft der Emlichheimer Volleyballerinnen aufgrund eines Doppespielrechts im Aufgebot. Gleichzeitig spielte sie mit ihrem Heimatverein Raspo Lathen in der Verbandsliga um den Aufstieg in die Oberliga. "Da ich jetzt in die 12. Klasse komme, musste ich mich für einen Verein entscheiden. Da das Abitur vor der Tür steht , wäre es sonst einfach zu viel geworden. Aber den Schritt mache ich nur schweren Herzens. Alle meine Freundinnen spielen in Lathen", erzählt Siegner mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Dennoch sei sie froh über ihre Entscheidung sich nun auf die 2. Bundesliga Nord konzentrieren zu können.

Viele Erfolge mit Lathen

Vor allem die letzten zwei Jahre mit Raspo Lathen dürfte Siegner nicht so schnell vergessen. 2017 erreichte sie mit der U16 die Endrunde der Deutschen Meisterschaften. Das vorgegebene Ziel, Rang acht, wurde bei weitem übertroffen. Am Ende durfte die Mannschaft von Trainer Gerrit de Boer und Betreuer Bernd Stolte die Bronzemedaille bejubeln. "Das zähle ich auf jeden Fall zu meinen größten Erfolgen", so Siegner. "Im Damenbereich war natürlich der Aufstieg in diesem Jahr mit Raspo Lathen von der Verbands- in die Oberliga das Größte." Nach einer spannenden und eng umkämpften Saison setzten sie die Lathenerinnen in der Relegation gegen den FC Schüttorf mit 3:1 durch.

Über die Schwester zum Volleyball

Dass sie aber überhaupt den Weg zum Volleyball gefunden hat, hat sie ihrer zwei Jahre älteren Schwester Milena zu verdanken. "Sie hat damals bei Raspo schon gespielt und dann bin ich einfach mal zum Training gegangen. Ich habe bei den Minis angefangen. Das hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht." Für zwei, drei Jahre habe sie auch mal Fußball gespielt, "da war ich so zehn, elf, zwölf Jahre alt." Aber Volleyball war ihre große Passion.

Über Niedersachsenauswahl nach Emlichheim

Über die Jahre haben ihr Talent und viele Trainingsstunden sie bis zur niedersächsischen Auswahlmannschaft geführt. Darüber kam auch der Kontakt zu Union Emlichheim zustande. "Von einer Mitspielerin war ein Elternteil im Management beim SCU. Der Verein hat mir dann ein Zweitspielrecht organisiert." In Emlichheim sei das Niveau noch mal eine Stufe höher. Derzeit werde viel auf Athletik, Ausdauer und Muskelkraft geachtet. Wenn die Saison wieder läuft, stehen drei Trainingseinheiten von zwei bis zweieinhalb Stunden an. Wohin die Volleyball-Reise von Siegner noch führt, kann man noch nicht absehen. Aber mit ihrem Talent wird sie sicherlich noch weitere Erfolge feiern dürfen. Vielleicht kämpft sie ja wie die Meppenerin Jana-Franziska Poll in diesem Jahr als nächste Emsländerin in naher Zukunft um die Deutsche Volleyball-Meisterschaft.