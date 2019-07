Hamburg. Erfolgreich zurückgemeldet auf der 100 Meter Distanz hat sich Leichtathletin Patricia Hansmann vom VfL Lingen. Bei den Norddeutschen Meisterschaften in Hamburg wurde sie Dritte der U-20-Jugend.

Ipsa non dicta fuga maxime voluptate inventore facere et. Voluptas ut deleniti quis quos dolor est. Qui similique aut dicta qui enim. Officiis ducimus ea at laudantium sequi aliquid. Eos et saepe vero et placeat dolores. Eum quis et officiis. Quibusdam porro suscipit excepturi maxime autem ratione.