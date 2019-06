Ahmsen. Schlussveranstaltung statt Schlussziehung: Auf der Waldbühne Ahmsen hat am Freitagabend der Abschluss der diesjährigen Emsland-Sport-Tombola stattgefunden. Anders als in den Vorjahren blieb die Spannung aus.

Bislang fand auf der Waldbühne immer die Schlussziehung statt, bei der unter den maximal zehn Hauptpreisgewinnern noch ein Superpreis verlost wurde. Gemeinsam mit dem dortigen Sommernachtskonzert der Big Band Bösel diente die Veranstaltung als Tombola-Abschluss. Diesmal erhielten die sieben Hauptgewinner Mario Coroneo (Haselünne), Jonas Buß (Lathen), Johanna Sievert (Meppen), Jannis Harbecke, Marianne Mielke (beide Lingen), Tobias Surmann (Schapen) und Thekla Wilkens (Heede) bei der 30. Auflage „nur“ ihre Gewinnschecks von 5000 Euro.

Zwar wurden wie in den Jahren zuvor insgesamt 50.000 Euro ausgeschüttet. Aber statt 10 x 4000 Euro und dem Superpreis von 10.000 Euro gab es in diesem Jahr „nur“ 10 x 5000 Euro zu gewinnen. Dafür entfiel der Superpreis, der traditionell in Ahmsen verlost wurde. Wegen Auflagen des Finanzamtes wurde der Superpreis aufgelöst und auf die zehn Hauptpreise verteilt. Damit ist Janne Zeller aus Lingen die letzte Superpreisgewinnerin. Sie gewann 2018.



Geblieben ist der Lospreis von zwei Euro. Davon geht ein Euro direkt an den Los verkaufenden Verein. Der andere Euro wird durch den Verein an die Sporthilfe zurückgeführt. Sie schüttet das Geld im Anschluss durch die Förderung wieder an Sportler aus.



Von Ostermontag bis zum Pfingstsonntag lief die Tombola offiziell, also wie gehabt 49 Tage. Knapp fünf Millionen Euro sind seit 1989 durch sie in den hiesigen Sport geflossen.



Angesichts von sieben Hauptgewinnern dürften etwa 125.000 Lose verkauft worden sein, denn unter 20.000 Losen befindet sich immer ein Hauptpreis. Die genau Zahl wird noch ermittelt. Ziel waren 130.000 verkaufte Lose. 200.000 wurden für die 30. Emsland-Sport-Tombola-Auflage gedruckt. Im letzten Jahr wurden 120.000 Lose verkauft.