Meppen. Was für ein verrückter Halbmarathon in Löningen. Ich war auf einem super Weg, mein Ziel, die Zwei-Stunden-Marke zu knacken, zu erreichen. Dann kam allerdings der berühmte Mann mit dem Hammer und hat mich mal so richtig erwischt. Die zweite Hälfte wurde zur Tortur, aber dank großer Unterstützung habe ich es geschafft.

Am Abend vor dem Halbmarathon in Löningen hatte sich mein Bruder Thomas Harlacher (Organisatorischer und Therapeutische Leiter der UniReha für den stationären Bereich der UniKlinik Köln) mein rechtes Bein noch mal angeguckt. Das Schienbeinkantensyndrom war komplett abgeklungen, dennoch hatte ich noch immer Probleme. Aufgrund einer Schonhaltung in den vergangenen Wochen hatten sich die Muskeln total verhärtet. Zudem waren "einige Stellen ziemlich verknorpelt". Nach einem mehrminütigen physiotherapeutischen Eingriff, um die Muskeln ein wenig zu lockern, hatte ich bereits ein viel besseres Gefühl im Bein. Es schien, als würde das Blut wieder zirkulieren.



Zudem hatte sich Kira Voss (Gesundheitsrainerin Mfit) bei mir gemeldet, um den Unterschenkel meines rechten Beins mit Kinesio-Tape zu behandeln. Am Samstag, besser gesagt acht Stunden vor dem Start, verband sie die problembehafteten Zonen meines Beins. Was ich im Vorfeld nicht wusste, war, dass ich hierfür mein Bein rasieren musste. "Ich weiß, dass Männer das immer etwas merkwürdig finden, aber beim Abmachen wirst du merken, warum es besser ist, möglich wenig Haare an diesen Stellen zu haben", so Voss. Mit einem mulmigen Gefühl und einer gerunzelten Stirn griff ich also zum Rasierer.





Nach Fertigstellung des Kunstwerks an meinem Bein erklärte sie mir: "Ich habe einerseits versucht, durch das Tape den Lymphfluss anzuregen und den Schienbeinmuskel etwas zu entspannen. Zudem habe ich versucht, durch andere Muskeltapes die schmerzende Stelle zu entlasten." Tatsächlich spürte ich wie am Vorabend ein wohliges, zirkulierendes Gefühl im Bein.

Zur Sache Beim Kinesio-Tape handelt es sich um ein elastisches therapeutisches Tape mit einer Polyacrylalklebeschicht. Es passt sich den Bewegungen des Körpers sehr gut an, da es dieselbe Elastizität und Dicke wie die menschliche Haut hat. Unter Anwendung spezieller, unterschiedlicher Techniken wird das Tapeband auf die Haut aufgebracht. Viele Verletzungen wie Haltungskorrekturen, Bänderrisse oder Bänderdehnungen, ebenso Muskelrisse, Muskelfaserrisse, Prellungen, Entzündungen, Zerrungen, Migräne und Verspannungen können damit behandelt werden. Das Kinesio-Tape bleibt vier bis sieben Tage auf der Haut kleben und ist wasserfest.





Die Party steigt unterwegs

Der Startschuss: Obwohl ich mir den ganzen Tag noch viele Gedanken um mein Bein gemacht hatte, habe ich mit dem Startschuss überhaupt keine Probleme mehr. Ohne Schmerzen kann ich also loslaufen.

Kilometer 1 bis 5: Der Halbmarathon beginnt besser als gedacht. Auf eine Zeit von 5:27 Minuten für den ersten Kilometer im Gedränge der Mitstreiter folgen 5:05 Minuten auf den zweiten und 5:13 Minuten auf den dritten. Anschließend pendle ich mich bei circa 5:30 Minuten pro Kilometer ein. Ich fühle mich richtig gut. Zwar muss ich einige Läufer an mir vorbeiziehen lassen, aber ich versuche mich nur auf mich zu konzentrieren. Das Waldstück zu Beginn der Strecke spendet bei den hohen Temperaturen viel Schatten.

Kilometer 6 bis 10: Im benachbarten Örtchen Evenkamp scheint ordentlich Party zu sein. Zumindest schallt eine Stimme aus unheimlich laut eingestellten Boxen. Zudem vernehme ich deutsche Partymusik à la Helene Fischer. Evenkamp scheint richtig Bock auf diesen Event zu haben und bietet allen Läufern eine tolle Unterstützung. Bei den Ansagen des Mikrofoninhabers mit den lauten Boxen lässt sich ein Lachen meinerseits nicht vermeiden - dieses sollte mir im Laufe des Tages aber noch vergehen. Nach Evenkamp folgt das Dorf Ehren. Auch hier freue ich mich über Anfeuerungsrufe und Musik - das pusht einen ungemein bei so einem Wettkampf.

Heinz hilft Henning

Kilometer 11 und 12: Die Hälfte meiner Strecke habe ich in 55 Minuten hinter mich gebracht. Halte ich dieses Tempo, komme ich am Ende bei 1:50 Stunden an. Somit hätte ich sogar ein paar Minuten als Puffer, um unter zwei Stunden zu bleiben. Der Lauf führt jetzt überwiegend über Felder und Straßen. Die hohen Temperaturen können einem schon ordentlich Kraft rauben. Bisher lief ja alles ganz gut. Doch auf einmal schient es, als hätte es der der berühmte 'Mann mit dem Hammer' auf mich abgesehen. Meine Reserven scheinen wie auf einen Schlag aufgebraucht. Ich muss meinen Schritt verlangsamen. Es ist einfach nicht möglich mein Tempo zu halten. Mein Kopf schaltet sich ein. 'Was machst du hier eigentlich? Das ist ja viel zu anstrengend. Hör bloß auf! Du hast keine Kraft mehr.' Ich versuche mich abzulenken, doch mein Kopf will, dass ich aufhöre zu laufen. Der Halbmarathon versucht mich in die Knie zu zwingen. Doch unterkriegen lasse ich mich nicht.





Kilometer 13 bis 16: Die Strapazen werden immer größer. Zwischenzeitlich werde ich unglaublich müde, kann aber meine Laufbewegungen fortführen. Dennoch denke ich mir, dass ich es eventuell nicht ins Ziel schaffen werde. Doch plötzlich trabt Mitstreiter Heinz neben mich. Wir kommen ins Gespräch und der 61-Jährige schafft es tatsächlich mich von meinen Strapazen abzulenken. Er erzählt von seinen schönsten Marathonerfahrungen. Er liebt es einfach zu laufen. In seinem jetzigen Alter seien zwar nur noch Halbmarathons drin, aber 2008 zum Beispiel ist er beim Marathon in New York mitgelaufen. "Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer als hier in Löningen", lacht er und lässt damit auch meine Mundwinkel wieder nach oben ziehen. "Damals stand Barack Obama am Straßenrand und hat mich mit 'Go, Heinz, Go!' angefeuert. Das war wirklich überwältigend und wird man niemals vergessen", erinnert sich Heinz. "Zwei Tage später wurde Obama dann zum Präsidenten gewählt. Das war schon wirklich was Besonderes." Auch ich versuche ihm von meinem Laufprojekt zu erzählen. Obwohl mir beim Reden immer wieder die Luft wegbleibt, hört Heinz interessiert zu. Bei der nächsten Getränkestation wird Heinz langsamer und möchte die Zeit zum Trinken nutzen. Er verabschiedet sich von mir - wir wünschen uns beide weiterhin viel Glück. Ich versuche mit einem Becher Wasser in der einen und einem Becher Iso-Getränk in der anderen Hand weiter zu joggen.

Ich beiße auf die Zähne

Kilometer 17 bis Ziel: Mein Kopf will mich zum Stillstand zwingen. Doch jetzt habe ich schon so viele Kilometer hinter mich gebracht, dass ich mich innerlich immer wieder anschreie, nicht aufzugeben. Ich höre in mich hinein. Meine Beine fühlen sich noch einigermaßen gut an. Die Muskulatur hält. Die Kondition ist auch vorhanden. Nur meine Schultern verspannen ein wenig. Mein Kopf scheint immer schwerer zu werden. Aber das ist jetzt alles egal. Ich beiße auf die Zähne und will einfach ins Ziel. Meine Kilometerzeiten fallen runter auf 7:00 Minuten. Zulegen kann ich nicht mehr. Die Power ist einfach weg. Aber der Wille ins Ziel zu kommen ist groß. Ab Kilometer 18 hört man bereits Musik und Kommentatorenansagen vom Ziel. Das spornt nochmal an. Rund anderthalb Kilometer vor dem Ziel sehe ich Heinz vor mir laufen. Wie hat er es an mir vorbei geschafft? Auch er scheint am Ende seiner Kräfte. Diesmal bin ich derjenige, der ihn anspricht und aufmuntert. "Geht es noch? Es ist nicht mehr weit." Heinz passt sich meinem Tempo an. Wir unterhalten uns wieder über Erfahrungen beim Marathon. Seite an Seite laufen wir dem Ziel entgegen. Als wir auf die Zielgerade einbiegen, überkommt mich ein Gefühl des Glücks. Ich habe es tatsächlich geschafft. Im Zielbereich klatschen Heinz und ich uns ab. Ich schätze, dass ich es ohne ihn so nicht geschafft hätte. Danke, Heinz! Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder!

Nach dem Zieleinlauf: Die Uhr zeigt 2:10:31 Stunden für mich an. Ich habe zwar das Ziel erreicht, aber nicht mein persönliches Ziel. Ich bin glücklich, aber gleichzeitig enttäuscht. Noch im Ziel nehme ich mir vor, mehr zu trainieren, um beim nächsten Mal besser zu sein. Mein Ehrgeiz ist geweckt. Gleichzeitig kann ich mich kaum noch auf meinen Beinen halten, da auch die Muskulatur nun dicht macht. Mein Kreislauf möchte seinen Dienst quittieren. Mit einem alkoholfreien Weißbier versuche ich ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Mein Bruder (1:53 Stunden) und sein Kumpel Christian Hille (1:46 Stunden), mit denen ich aus Meppen hergefahren bin, sind schon lange im Ziel. Sie versuchen mich ein wenig aufzubauen und wir tauschen uns über den Halbmarathon aus. Das war ein ordentliches Stück Arbeit. "Nach deiner Verletzung fehlen dir ganz einfach die Kilometer. Was willst du da erwarten?", muntert mich auch mein Trainer Matthias Strotmann wieder auf. "Dass es hinten raus hart werden würde, war zu erwarten. Guck mal, was du in den letzten Wochen trainieren konntest. Das hatte mit Halbmarathontraining nicht viel zu tun. Bis zum Marathon ist noch genügend Zeit und Finishen ohne Schmerzen ist das wichtigste." Um meinen Kalorienhaushalt wieder in die Waage zu bekommen, gibt es Pommes mit Schnitzel bei Mama. Ich habe einen Riesenhunger. Der Start in Löningen im nächsten Jahr ist bereits fest eingeplant.

Begleiten Sie mich auf dem Weg zum Marathon

Ich werde weiterhin regelmäßig über meine Begegnungen, Erfahrungen und Trainingsfortschritte für den Bremen-Marathon am 6. Oktober schreiben. Wenn Sie noch einen Tipp für mich haben, eine gute Laufstrecke im Emsland kennen oder einige Kilometer mit mir gemeinsam laufen und ein Teil meiner Kolumne werden möchten, melden Sie sich einfach bei mir unter: h.harlacher@noz.de

Ich freue mich weiterhin auf viel Post und bis demnächst! Ich halte Sie auf dem „Laufenden“.





