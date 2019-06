Werlte. Für Kambis Rahmani kann es nur einen Sport geben: das Boxen. Seit 2018 lässt er es als Profiboxer krachen und will sich nun den EM- und am besten WM-Titel holen. Der Weg dahin war allerdings lang.

Im Jahr 2018 hatte es Rahmani im Alter von 31 Jahren endlich geschafft. Raus aus dem Amateur-, rein ins Profiboxen. Bisher hat er gegen sieben Gegner geboxt. Und seine Statistik kann sich sehen lassen: sechs Siege, davon fünf durch K.O. und ein Unentschieden.



„Ich habe noch fünf bis sechs gute Jahre. Im September muss ich meinen Deutschen Meistertitel verteidigen. Und im Oktober folgt der Europameisterschaftskampf um den IBF-International-Gürtel“, so Rahmani. Sollten auch diese Kämpfe an ihn gehen, will der 32-Jährige um die Intercontinental-Krone im Cruisergewicht kämpfen.

"Boxen ist wie eine Droge"

Dass es jedoch überhaupt so kam, hat Rahmani einem Zufall zu verdanken. „Als ich 14 war, hat ein Freund von mir angefangen zu boxen. Ich bin einfach mal zum Training mitgekommen und es hat mir usuper gefallen“, so Rahmani. „Ich habe auch gerne Fußball gespielt, aber Boxen war wie eine Droge, von der ich einfach nicht genug bekommen konnte.“

In seinen über 70 Amateurkämpfen feierte Rahmani bereits mehrere Niedersachsenmeistertitel. Sein Talent blieb auch den großen Boxställen nicht verborgen. „Vor meinem Studium an der Uni Vechta hatte ich ein Angebot vom Sauerland Boxstall. Ich musste allerdings Prioritäten setzen und habe mich für das Studium entschieden. Im Boxsport kann so viel passieren. Nach meinem Bachelor in Erziehungs- und Sozialwissenschaften mache ich jetzt noch meinen Master in Sozialer Arbeit und werde damit im nächsten Jahr fertig sein. Im Boxen gehört auch viel Glück dazu, egal wie viel Talent du hast.“

Job in Werlte, Studium in Vechta

Um aber dennoch sein Ziel vom Profiboxen zu erreichen trainiert Rahmani Jahre lang sehr viel. Da die Gagen beim Boxen relativ gering sind, arbeitet der Boxer von PSP Boxing Promotion bei der Stiftung Kinder- und Jugendhilfe Hümmling in einer Wohngruppe in Werlte. Hier kümmert er sich mit fünf Betreuern um rund zehn Jugendliche und gibt systematische Beratung. „Mein Arbeitgeber ist sehr kulant, wenn es um mein Training geht“, sagt Rahmani. Mit Trainer Wladimir Sterlikow bereitet er sich in Cloppenburg und Hamburg auf seine Kämpfe vor. „Sechs bis zwölf Wochen dauert die Vorbereitung, je nachdem wie viele Runden vorgegeben sind. Dann heißt es sechsmal Training in der Woche mit jeweils zwei Einheiten am Tag.“

"Ich liebe es, frei zu sein"

Der 1,76 Meter große Rahmani, der Mike Tyson und Muhammad Ali als seine Vorbilder sieht, ist ein kommunikativer Typ, der auch gerne mal lacht. Die Arbeit mit den Kindern gefällt ihm sehr, in der Freizeit darf es aber gerne mal schnell und wild abgehen. „Ich habe auch schon Krav Maga und Jiu Jitsu als weitere Sportarten gemacht. Ich brauche immer etwas, was dich an deine Grenzen bringt. Von daher fahre ich in meiner Freizeit auch gerne Motorrad. Ich liebe es, frei zu sein und das bist du nur auf dem Motorrad.“

Anzeige Anzeige

Für sein großes Ziel WM-Kampf begrenzt Rahmani aber seine Freizeit auf Boxen. Vielleicht kann er sich ja eines Tages mit seinem Ehrgeiz und seinem Talent zum Weltmeister krönen.