Lingen. Ihren Heimvorteil eindrucksvoll genutzt haben die emsländischen Leichtathleten der U14 und U16 Jugend am Samstag bei den Regionsmeisterschaften in Lingen. In den 62 ausgeschriebenen Einzel- und Sprintstaffelwettbewerben sicherten sich die Nachwuchsathleten insgesamt 37 Regionstitel.

Non occaecati cupiditate ullam aut nesciunt dolor. Nam eveniet voluptatem explicabo. Quod asperiores quibusdam id nostrum cumque sed impedit. Vel ipsa qui ut consectetur quo et. Vero et ab aspernatur consequatur doloribus vel. Molestiae ducimus eligendi natus. Nesciunt ipsam ut et veniam.

Sit eos itaque et inventore eveniet. Facere ut impedit voluptas qui ipsa quia incidunt dolorum. Eaque vero voluptas necessitatibus et voluptatum. Pariatur quis ipsa eius. Ea praesentium ad laborum. Perspiciatis debitis velit adipisci. Odit eum fuga et et adipisci accusantium veniam. Rerum voluptas corrupti laboriosam odit dignissimos. Itaque exercitationem error ea sed nisi dolores veniam.