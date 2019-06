Riesenbeck. Viel Dramatik am ersten Tag: Christoph Sandmann musste bei den Deutschen Meisterschaften der Vierspänner gleich die erste Prüfung abbrechen und wird aus dem münsterländischen Riesenbeck direkt wieder abreisen. Tochter Anna hingegen lieferte eine starke Vorstellung ab und liegt sehr gut im Rennen.

