Meppen. Nach Wochen des Kürzertretens will ich es jetzt beim Halbmarathon in Löningen wissen. Eine Einheit unter Wettkampfbedingungen ist immer gut. Auch wenn ich mein Training aufgrund meiner Schienbeinprobleme in den letzten fünf Wochen ordentlich drosseln musste, hoffe ich, dass es jetzt nach einer Laufanalyse und mit neuem Schuhwerk wieder bergauf geht.

Vor der ersten Laufanalyse meines Lebens schwante mir nichts Böses. Gemeinsam mit Hannes Ströer, einem sehr guten Freund, und seinem Chef Matthias Majunke (Filialleiter Sportsworld) wollte ich in Hinblick auf den Bremen-Marathon am 6. Oktober auch mein Schuhwerk verbessern. Jeder Fuß ist nun mal unterschiedlich und die falschen Schuhe können zu nervigen Verletzungen führen.

"Die gehören ins Museum"

Um auf Nummer sicher zu gehen, hatte ich alle drei Paare meiner Laufschuhe mitgebracht, die ich mir in den vergangenen Jahren gekauft hatte. Was dann folgte, war allerdings ein Denunzieren meiner bisherigen Schuhwahl, die auch von den anderen Kunden wahrgenommen worden sein musste. Auf jeden Fall konnte man mir die peinliche Berührung an meinem immer röter werdenden Kopf deutlich ansehen. Das erste Paar "kannst du ins Museum stellen, diese Reihe gibt es heute gar nicht mehr". Beim zweiten Paar folgte die Frage, ob ich die Schuhe zum bremsen auf einem Mofa benutzen würde. Das dritte Paar war viel zu klein und schmal für meinen Fuß.





Leider konnte ich zu meiner Verteidigung nur wenig entgegenbringen. Mir war direkt klar, dass ich in allen drei Anklagepunkten schuldig war. Während das erste Paar seit knapp zehn Jahren in meinem Besitz ist, war beim zweiten tatsächlich das Profil dermaßen weggescheuert, dass ich die Schuhe auch für die Bowlinghalle hätte benutzen können. Und beim dritten Paar hatte ich mir tatsächlich immer mal wieder Hautabschürfungen und blaue Zehennägel abgeholt.

Ein Dank an die "lebende Laufanalyse"

Dank Majunke, der selbsternannten "lebenden Laufanalyse", war ich schnell im Besitz eines neuen, perfekt passenden Laufschuhs. Über eine Stunde hatte er sich Zeit genommen, um mit mir den richtigen Schuh auszusuchen und über das Training für einen Marathon zu sprechen. Zudem musste ich immer wieder im Sportladen eine kurze Strecke hoch und runter laufen, damit sich Majunke ein Bild von meinem Laufstil und meiner Laufhaltung machen konnte. (Dass die Kolleginnen und Kollegen von Majunke und Ströer deswegen erst 15 Minuten nach eigentlichem Ladenschluss in den Feierabend gehen konnten, verheimliche ich hier mal lieber). Mit dem Ergebnis der Schuhwahl bin ich bisher sehr zufrieden. Wie ich also erfahren habe, ist die Passform bei Laufschuhen sehr wichtig. Breite Füße brauchen nun mal auch einen breiten Schuh. Aber auch die Zehen sollten nach vorne genügend Platz haben. Außerdem war es für mich und Majunke erstmal wichtig einen Schuh zu finden, mit der sich meinem Laufstil und meiner Fußhaltung anpasst. Bei mir ging es also erstmal darum Stabilität durch den Schuh zu erhalten und nicht einen Schuh auszuwählen, der einen noch schneller machen kann - zumindest noch nicht.

Ein guter Tipp für die Schuhwahl

Von einem Kollegen bekam ich für meine Schuhwahl noch einen weiteren Tipp per E-Mail zugeschickt: "Stelle den Schuh im 45 Grad Winkel auf die Fersenkante, Spitze nach oben. Dann mit der Hand rein und den Schuh gerade nach unten drücken. Jetzt muss das Material auf Minimum 60 bis 70 Prozent zusammen gedrückt werden können. Aus drei Zentimeter Absatzkantenhöhe muss ein Zentimeter werden - weicher als 0,5 cm Resthöhe aber auch nicht. Nach Möglichkeit ein zweites identisches Paar gleich mitkaufen und so jedem Paar eine Trainingseinheit Ruhe gönnen, dann regeneriert das Sohlenmaterial. Der Laufschuh benötigt mindestens 48 Stunden zum Generieren. Das weiche Material benötigt nach intensiver Nutzung diese Zeit, um sich wieder aufzubauen und seine Dämpfung vollends zu entfalten. Genauso wäre zusätzlich der Einsatz von gepolsterten Einlagen anzuraten."

Training unter Wettkampfbedingungen

Zwar musste ich in den letzten Wochen aufgrund eines Schienbeinkantensyndroms deutlich kürzertreten, sodass ich teilweise zehn oder elf Tage am Stück pausiert habe. Aber die Schmerzen sind auch aufgrund der neuen Schuhe so weit eingedämmt, dass ich mir den Halbmarathon in Löningen am Samstag nicht nehmen lassen wollte. Ich werde zwar keine persönliche Bestleistung herauslaufen können, aber die Zwei-Stunden-Marke peile ich dennoch an. Sollte ich allerdings über zwei Stunden unterwegs sein, habe ich wenigstens unter Wettkampfbedingungen trainiert und weiß, dass ich eine solch lange Strecke überhaupt laufen kann. Denn wer mal einen Halbmarathon hinter sich gebracht hat, weiß, was für ein tolles Gefühl es ist, nach 21,1 Kilometern über die Ziellinie zu laufen. Wie mir Sportpsychologe Dirk Herden einst beigebracht hat, ist es wichtig, aus schlechten Ergebnissen oder Niederlagen etwas Positives herauszuziehen. Gleichzeitig kann ich mir das Ziel setzen, beim nächsten Mal besser zu sein.





Sehr schade ist allerdings, dass ich den EL-Cup aufgrund meiner Verletzung und einiger terminlicher Überscheidungen nicht wahrnehmen konnte. Obwohl ich mich bereits vor einigen Monaten angemeldet hatte, kann ich die Wertung nun vergessen. Die Cityläufe in Papenburg (31.3.), Haselünne (10.5.), Lingen (26.5.) und Haren (14.6.) waren zwar in meinem Plan vorgesehen, die Termine musste ich aber leider verstreichen lassen. Im nächsten Jahr werde ich aber versuchen beim EL-Cup anzugreifen. Zudem peile ich noch die restlichen Läufe in Spelle (9.8.), Salzbergen (31.8.) und Meppen (7.9.) an.

Begleiten Sie mich auf dem Weg zum Marathon

Ich werde weiterhin regelmäßig über meine Begegnungen, Erfahrungen und Trainingsfortschritte für den Bremen-Marathon am 6. Oktober schreiben. Wenn Sie noch einen Tipp für mich haben, eine gute Laufstrecke im Emsland kennen oder einige Kilometer mit mir gemeinsam laufen und ein Teil meiner Kolumne werden möchten, melden Sie sich einfach bei mir unter: h.harlacher@noz.de

Ich freue mich weiterhin auf viel Post und bis demnächst! Ich halte Sie auf dem „Laufenden“.





