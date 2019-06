Absolviert bei den Niedersachsenmeisterschaften ihr erstes Rennen der aktuellen Bahn-Saison: Marit Schute vom LAV Meppen. Foto: Carsten Nitze

Lingen. Gleich zwei überregionale Meisterschaften erwarten die emsländischen Leichtathleten an diesem Wochenende. Während die U18 Jugendlichen, Frauen und Männer in Göttingen ihre Niedersachsenmeister ermitteln, kämpfen in Lingen die U14 und U16 Jugendlichen um die Regionstitel in den Einzeldisziplinen.