Lingen. Johannes Thiel aus Lingen hat ein großes Ziel. Der 14-Jährige will den Sprung in den leistungsbezogenen Handballsport schaffen. Dazu wechselt er nach den Sommerferien ins Lotto-Sportinternat nach Hannover.

