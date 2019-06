Haselünne. Einmal mehr bestätigte das Haselünner Freibad seinen ausgezeichneten Ruf für schnelle Zeiten. Das 40. Sommerschwimmfest des HSV mit 19 Vereinen und über 1700 Starts sah mit seiner traditionellen Klubwertung den TV Meppen eindeutig vorn – eine Woche vor den saisonabschließenden Landesmeisterschaften in Diepholz.

