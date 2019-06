Nordhorn. Die Auslosung zur 1. Runde des DHB-Pokals hat ergeben, dass die HSG Nordhorn-Lingen auf den SC DHfK Leipzig, TSV Altenholz und die SG Schalksmühle-Halver Dragons trifft. Die Partien finden am 17. und 18. August statt.

