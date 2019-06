Fand sein Lächeln erst zur Siegerehrung wieder: (Mitte) Andreas Obermüller von der LG Papenburg-Aschendorf. Foto: Carsten Nitze

Berlin/Bad Harzburg. In gänzlich einsamer Meisterschafts-Mission waren die Leichtathleten Nike Friedemann vom SV Sparta Werlte und Andreas Obermüller von der LG Papenburg-Aschendorf am vergangenen Wochenende unterwegs. Während Friedemann mit Top-10-Platzierungen bei den U16 Mehrkampf-Niedersachsen-Meisterschaften in Bad Harzburg aufwarten konnte, wurde Obermüller in Berlin Norddeutscher Meister im Speerwurf der Altersklasse M45.