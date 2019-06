Will sich in Wetzlar mit einer schnellen 100 Meter Zeit für die Deutschen Meisterschaften der Frauen und Männer qualifizieren: (mitte) Jasmin Wulf vom VfL Lingen. Foto: Carsten Nitze

Meppen. Gleich vier überregionale Meisterschaften stehen am Wochenende in den Wettkampfplänen der emsländischen Leichtathleten. In Wetzlar (Hessen) kämpfen die U-23-Junioren im Einzel und die U-20-Jugendlichen in den Langstaffelwettbewerben um die Deutschen Meistertitel, in Berlin ermitteln die Altersklassen-Athleten ihre Norddeutschen-Einzelmeister und in Bad Harzburg geht es für die U-16-Jugendlichen um die Niedersachsentitel im Vier- und Siebenkampf.