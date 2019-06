Zeiskam. Edelmetall für Anna Sandmann: Bei der deutschen Meisterschaft in Zeiskam hat die 23-jährige Zweispännerfahrerin der PSG Lähden am Wochenende Silber gewonnen.

Sandro Koalick verteidigte seinen Vorjahrestitel. Durch seinen Sieg in der Dressur, Platz sechs im Marathon und Platz drei im Kegelfahren setzte sich Koalick mit 131,72 Minuspunkten an die Spitze des starken Starterfelds.

Sandmann testete am Wochenende im rheinland-pfälzischen Zeiskam einen neuen Zweierzug, womit die Bürokauffrau (im Unternehmen ihres Vaters Christoph) mit 137,79 Minuspunkten und Platz vier in den drei Teilprüfungen Vizemeisterin wurde. „Anna ist immer gut in der Dressur, bei der DM hat sie aber gerade auch im Marathon und im Hindernisparcours sehr gute Leistungen gezeigt“, kommentierte Bundestrainer Karl-Heinz Geiger das gute Abschneiden.

Bronze ging mit 138,51 Minuspunkten an Marco Freund aus Neu-Isenburg. Der 23-jährige holte sich Rang drei in der Dressur, Rang vier im Gelände und Rang fünf im Kegelfahren.

Neben den Deutschen Meisterschaften der Zweispänner waren in Zeiskam auch Vierspänner am Start. Ohne Konkurrenz aus dem Championatskader setzte sich hier Georg von Stein an die Spitze. Zweite wurde Katharina Abel vor Sascha Utz. Bei den Pony-Vierspänner gewann Steffen Brauchlevor Sven Kneifel und Dieter Höfs.

Deutsche Meisterschaft Zweispänner: Gold: Sandro Koalick (Drebkau); 131,72 (Dressur 42,85/Marathon 88,38/Hindernisfahren 0,49)

Sandro Koalick (Drebkau); 131,72 (Dressur 42,85/Marathon 88,38/Hindernisfahren 0,49) Silber: Anna Sandmann (Lähden); 137,79 (47,05/88,21/2,53)

Anna Sandmann (Lähden); 137,79 (47,05/88,21/2,53) Bronze: Marco Freund (Dreieich); 138,51 (46,51/88,25/3,75)

Derweil trifft sich von Donnerstag bis Sonntag die Elite der Vielseitigkeitsreiterei, darunter auch Titelverteidigerin Julia Krajewski, in Luhmühlen. Über 20 Reiter kämpfen beim nationalen Championat mit ihren Pferden um den Titel - und eine Empfehlung für die Europameisterschaft.



Das Turnier in der Lüneburger Heide ist eine von nur sechs Veranstaltungen weltweit in der höchsten Schwierigkeitskategorie (Fünf Sterne). Parallel findet die Vier-Sterne-Prüfung statt, in deren Rahmen der deutsche Meister gekürt wird. Im Anschluss veröffentlicht Bundestrainer Hans Melzer seinen erweiterten Kader - die sogenannte Longlist - für die Europameisterschaft, die vom 28. August bis 1. September ebenfalls in Luhmühlen auf Vier-Sterne-Niveau ausgetragen wird.

Anzeige Anzeige

Der Sportclub zeigt den Geländeritt (Sonnabend, 15 – 17 Uhr) sowie das Springen (Sonntag, 15 – 16 Uhr) der DM live im TV und hier bei NDR.de.