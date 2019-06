Ankum. Ihre Muskelkraft unter Beweis gestellt haben die Kraftdreikämpfer des TV Papenburg bei den Niedersachsenmeisterschaften in Ankum. Während Lea-Sophie Gersberg und Thomas Leffers ihre Niedersachsenmeistertitel feiern durften, sprang für Pia Ahlers die Vizemeisterschaft heraus.

Den Auftakt machte Gersberg bei den Juniorinnen (18 bis 23 Jahre) bis 63 Kilogramm. In der Kniebeuge stemmte sie mit 150 kg eine neue persönliche Bestleistung. Im darauffolgenden Bankdrücken ließ die 21-Jährige erst 100 kg auflegen, gefolgt von einer weiteren neuen persönlichen Bestleistung von 107,5 kg. Beide Versuche brachte sie sehr souverän in die Wertung. Im dritten Versuch setzte das Leichtgewicht noch einmal alles auf eine Karte und verlangte nach 122,5 kg. Diese Last war an diesem Tag aber noch etwas zu schwer.



400 kg im Kreuzheben

In der letzten Disziplin, dem Kreuzheben, galt es nun ihr gesetztes Ziel von 400 kg zu erreichen. Somit stieg Gersberg gleich mit starken 130 kg ein, erhöhte im zweiten Versuch um weitere 7,5 kg und zog im alles entscheidenden letzten Versuch 142,5 kg. Somit wurde sie mit der Gesamtleistung von genau 400 kg Niedersachsenmeisterin und zudem Relativsiegerin ihrer Altersklasse.

Fundament für die Weltmeisterschaft

Als nächstes startete der 41-jährige Papenburger Thomas Leffers bei den Aktiven (23 bis 39 Jahre) bis 105 kg mit Equipment. Nach dem Ausscheiden bei den Deutschen Meisterschaften nutzte Leffers die Meisterschaft, um ein Fundament für die Weltmeisterschaft der Masters in Südafrika zu schaffen. Somit begann er mit 250 kg, gefolgt von 260 und 270 kg in der Kniebeuge. Im Bankdrücken bezwang Leffers 220 kg. Im letzten Versuch probierte sich der 41-jährige dann noch an 225 kg, allerdings fehlten hier ein paar Zentimeter bis zur Endposition.

Im abschließenden Kreuzheben brachte Leffers 265 kg und 280 kg in die Wertung. In seinem letzten Wettkampfversuch ließ er dann noch 290 kg auflegen, die er zwar zur Hochstrecke brachte, aber vor dem Ab-Signal des Kampfgerichts aus den Händen rutschte. Mit einer Gesamtleistung von 770 kg belegte Leffers den ersten Platz und wurde ebenfalls Relativsieger seiner Altersklasse.

Silber für Pia Ahlers

Pia Ahlers trat bei den Juniorinnen (18 bis 23 Jahre) bis 72 kg in der Kategorie ohne Equipment an. Für sie ging es nach ihrer einjährigen Wettkampfpause darum, ihren jetzigen Trainingsstand zu ermitteln. Die 20-Jährige eröffnete ihren Wettkampf mit 90 kg und erhöhte im Anschluss um weitere fünf kg in der Kniebeuge. Auch diese persönliche Bestleistung brachte sie souverän in die Gesamtwertung. Im letzten Versuch griffen die Scheibenstecker zu früh in die Aufwärtsbewegung ein, so dass der Versuch mit 100 kg wiederholt werden musste. In der Wiederholung war diese Last jedoch zu schwer.

Im Bankdrücken konnte Ahlers 60 und 62,5 kg in die Wertung bekommen. Im Abschließenden Kreuzheben hob sie 90, 95 und im letzten Versuch 100 kg. Mit einer Gesamtleistung von 257,5 kg belegte sie den zweiten Platz in ihrer Alters- und Gewichtsklasse.