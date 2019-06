2653 Zuschauer besuchten im Schnitt die Heimspiele der HSG Nordhorn-Lingen in der Emslandarena und im Euregium. Trainer Heiner Bültmann dankt der Roten Wand. Foto: Leißing

Lingen. Rechtzeitig vor dem Abschied in die Bundesliga hat die HSG Nordhorn-Lingen noch für eine eigene Zuschauer-Bestmarke in der 2. Liga gesorgt. Zu den 19 Heimspielen kamen 50.415 Besucher, das entspricht einem Schnitt von 2653 pro Partie in den heimischen Hallen.