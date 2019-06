Aufstiegsfeier vor dem Lingener Rathaus: Fans und Politiker begrüßen die Mannschaft der HSG Nordhorn-Lingen, die nächste Saison in der Bundesliga spielt. Foto: Leißing

Lingen. Fast schon ein wenig unter Zeitdruck hat die HSG Nordhorn-Lingen am Pfingstsonntag mit den Fans den Aufstieg in die Bundesliga gefeiert. Zunächst in Nordhorn und dann auf dem Lingener Marktplatz vor dem historischen Rathaus.