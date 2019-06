Rütenbrock. Das Pfingstwochenende steht in Rütenbrock im Zeichen des Motorsports. Zum 53. Mal veranstaltet der dort beheimatete Motor-Sport-Club ein internationales Auto-Cross-Rennen.

Bereits am Freitag erwartet der Veranstalter die ersten Teilnehmer. Schließlich reisen die Piloten aus der gesamten Bundesrepublik sowie Belgien, den Niederlanden und Luxemburg an. Am Samstag folgen dann die technische Abnahme sowie das freie Training ab 18 Uhr.

200 Teilnehmer in 13 Klassen

„Wir haben dies vor einigen Jahren bewusst auf den Samstag gelegt, damit wir am Sonntag direkt mit den Rennläufen starten können“, berichtet der Vorsitzende Ansgar Fischer. Um 9.30 Uhr fällt am Sonntag der Startschuss. Insgesamt 200 Teilnehmer in 13 unterschiedlichen Klassen der Nordwestdeutschen Meisterschaft gehen an den Start.

Gang durchs Fahrerlager



Die Jugendklasse, bei der auch sieben Starter aus den Reihen des MSC mit von der Partie sind, eröffnet die größte Motorsport-Veranstaltung der Bundesrepublik im Autocross. Highlight für die Zuschauer bleiben die Spezialcrosser: Hochprofessionelle, eigens für den Autocross-Sport gefertigte Fahrzeuge, teilweise mit Allrad-Antrieb und über 500 PS stark. Aber auch die Autos der Divisionen Serien- und Spezialtourenwagen erfreuen sich großer Beliebtheit beim Publikum durch spannende Rennen. „Der Sport Autocross ist mittlerweile hoch angesehen in der Branche und legt größten Wert auf die Sicherheit für Fahrer und Zuschauer.“ Das beweist auch ein Gang durchs Fahrerlager, welches ganztägig für alle Zuschauer geöffnet ist.

Bis zu 6000 Zuschauer



In den vergangenen Jahren waren bis zu 6000 Zuschauer vor Ort, die der MSC jährlich auf dem vereinseigenen Gelände am Casper-Gerd-Ring begrüßen darf. Weitere Informationen zur Veranstaltung auf www.msc-ruetenbrock.de