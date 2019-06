Nordhorn. Die guten Nachrichten bei der HSG Nordhorn-Lingen reißen einfach nicht ab: Nach dem sicheren Aufstieg in die Bundesliga, werden nun auch Trainer Heiner Bültmann als Trainer des Jahres und Björn Buhrmester als Torhüter des Jahres ausgezeichnet.

Die Trainer und Manager der 2. Handball-Bundesliga haben Heiner Bültmann, Trainer der HSG Nordhorn-Lingen zum "Trainer der Saison" gewählt. Bültmann hatte die HSG nach zehnjähriger Abstinenz wieder in das Handball-Oberhaus geführt. Der 47-Jährige hat seit 2009 das Sagen an der Seitenlinie und konnte aufgrund einer herausragenden Rückserie den Aufstieg mit der HSG feiern.

"Ich freue mich natürlich sehr. Wir haben eine super Saison gespielt. Ich sehe die Auszeichnung als große Anerkennung unserer Arbeit. Und damit meine ich nicht nur das Trainerteam und die Mannschaft, sondern auch das gesamte Umfeld", so Bültmann.

Buhrmester mit Topquote

Auch bei Björn Buhrmester ist die Freude über die Auszeichnung zum "Torhüter des Jahres" groß. Der 34-Jährige verteidigt somit den Titel, schließlich wurde er bereits nach Ablauf der vergangenen Saison zum besten Torhüter ernannt. Mit einer Quote von 38,24 Prozent gehaltener Bälle auf das Tor konnte Buhrmester Trainer und Manager der 2. Handball-Bundesliga überzeugen. In bisher 31 Spielen kommt er auf 441 Gegentore bei 273 Paraden und 24 gehaltenen Siebenmetern. Aber auch als Scorer hat er mit 14 Assists und vier Toren sein Können unter Beweis gestellt. "Für Björn ist die zweite Auszeichung in Folge natürlich ein Riesending", freute sich Bültmann.

Ehrung in Wilhelmshaven

Bültmann und Buhrmester bekommen ihre Trophäen im Rahmen des letzten Saisonspiels am Samstag (18 Uhr) des Zwei-Städte-Teams beim Wilhelmshavener HV von Dieter Koopmann, Mitglied des HBL-Präsidiums, überreicht.

Meinhardt wird "bester Spieler"

Spieler der Saison wurde Eric Meinhardt vom EHV Aue. Mit derzeit 234 Toren liegt er auf dem dritten Rang der Torschützenliste. Zusammen mit seinen 111 Assists ist Meinhardt sogar der Top-Scorer der Liga.