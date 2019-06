Karlsruhe. Mit elf Medaillen im Gepäck kehrten die Masters des TV Meppen von den Deutschen Masters-Meisterschaften der kurzen Strecken aus Karlsruhe zurück. Aber auch die Schwimmer des SV Sigiltra Sögel konnten mit guten Leistungen auf der Langbahn des Fächerbades aufwarten.

Und die Konkurrenz war wieder sehr stark und gespickt mit klangvollen Namen und ehemaligen internationalen Champions wie Walter Kusch oder Bernd Horstmann: 891 Senioren aus 236 Vereinen starteten insgesamt 2648-mal im Einzel und sagenhafte 453-mal mit der der Staffel.



Heidemann, Buß und Geiger überzeugen

Erfolgreichste Starterin einmal mehr: Nicole Heidemann. Die 37-jährige Leistungsträgerin des TV Meppen verteidigte souverän ihre beiden Titel im Brustschwimmen. Nach ihrer fast halbjährigen, gesundheitsbedingten Regenerationspause schlug sie über 50 m und 100 m Brust in annehmbaren 0:34,01 und 1:15,54 Minuten deutlich vor dem Feld an. „Das ist wahrlich noch nicht das, was ich eigentlich wieder erzielen müsste“, war Heidemann dennoch mit ihren übrigen Resultaten zufrieden: über 50 m Schmetterling (29,81 Sek.) als Vizemeisterin oder ihren beiden Bronzemedaillen über 50 m Freistil (28,32 Sek.) und 100 m Schmetterling sogar in persönlicher Bestzeit von 1:07,07 Minuten.

Ergebnisse Die Ergebnisse der Deutschen Meisterschaften der Masters „Kurze Strecken im Schwimmen aus dem Fächerbad in Karlsruhe (50-m.-Bahn) (F=Freistil, B=Brust, S=Schmetterling, L=Lagen): TV Meppen (4 Titel/2 Vize/5 Bronze): Sophie Buß (AK 20/97): 3. 100 m B 1:17,45; 12. 50 m S 0:31,69; 9. 50 m F 0:29,16; 1. 50 m B 0:34,30. Sandra Geiger (AK 40/75): 2. 50 m F 0:29,35; 3. 100 m F 1:06,57. Nicole Heidemann (AK 35/82): 1. 100 m B 1:15,54; 2. 50 m S 0:29,81; 3. 100 m S 1.07,07; 3. 50 m F 0:28,32; 1. 50 m B 0:34,01; 5. 100 m F 1:03,97. Manfred Schild (AK 65/50): 7. 100 m B 1:32,09; 6. 50 m B 0:38,22. SV Sigiltra Sögel: Hermann Schmees (AK 40/76): 8. 50 m S 0:29,88; 6. 50 m F 0:27,49. Reinhard Stegemann (AK 55/62): 5. 100 m B 1:22,55; 6. 0:37,39.





Sophie Buß stellte sich wieder in hervorragender Form vor und erlebt ihren zweiten Frühling. Die 22-Jährige glänzte über 50 m Brust in sehr starken 34,30 Sekunden als Titelträgerin und mit Bronze über 100 m Brust (1:17,45 Min.). Sandra Geiger komplettierte den Erfolgsreigen der Kreisstädter als Einzelstarterin. Über 50 m Freistil überzeugte die 44-Jährige mit DM-Silber in guten 29,35 Sekunden und Platz drei über 100 m Freistil in 1:06,57 Minuten. Manfred Schild landete in der Altersklasse 65 über 50 m und 100 m Brust auf Platz 6 und 7. Imponierend seine 38,22 Sekunden über eine Bahn Brust.

Schmees und Stegemann verpassen Podest knapp

In den weiblichen Staffeln waren die TVM-Nixen kaum zu schlagen. In der Besetzung Nicole Heidemann, Ina Wester, Sandra Geiger und Sophie Buß waren sie in der Altersklasse 120 bis 159 Jahre über 4 x 50 m Freistil die Schnellsten, über die 4 x 50 m Lagen landeten sie auf Rang drei.

Beim SV Sigiltra Sögel hatten sich Hermann Schmees und Reinhard Stegemann für die DM qualifiziert. Schmees imponierte über 50 m Freistil als Sechster der Altersklasse 40 in 27,49 Sekunden. Stegemann schwamm sich auf Rang fünf über 100 m Brust und sechs über 50 m Brust in 37,39 Sekunden.