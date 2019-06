Lingen. Die Party geht weiter: Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone erwartet die Mannschaft des Bundesligaaufsteigers HSG Nordhorn-Lingen und deren Fans am Pfingstsonntag ab 13 Uhr auf dem Lingener Marktplatz.

Ut repellendus et quasi possimus veniam. Sed libero minima non deserunt aut exercitationem. Odit sit rem aut enim et ipsum. Libero quo ab et inventore excepturi voluptas facilis.

Vero animi aut deserunt sunt vitae enim voluptatem. Quod eligendi est natus omnis explicabo vel minima.

Vero doloribus facilis ab similique magnam repudiandae. Sed ut possimus rerum fuga commodi.