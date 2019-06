Berlin. Die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) der Schwimmer endeten mit knapp verpassten Finalteilnahmen des Emsbürener Fabio Berendes (200 m Brust) sowie Marcia Niemeyer (SV Haren) und Felix Berling (TV Meppen) über 50 m Freistil.

In der Berliner Schwimm- und Sprunghalle am Europaplatz fehlten Berendes nach zwei starken Endläufen über 50 m und 100 m Brust mit Platz fünf und sechs nur eine Sekunde zum Einzug in den Endlauf der 12-Jährigen über 200 m Brust. Trotz Steigerung seiner persönlichen Bestzeit um sieben Zehntel reichte es „nur“ zum neunten Rang. „Ich bin sehr stolz auf Fabio, der seine Sache bei seien ersten Deutschen total super gemacht hat!“, freute sich Trainer Franz-Josef Niemeyer über das Auftreten und die Steigerungen seines Schützlings in Berlin.





Für ein Ausschwimmen zum Finale im Freistilsprint fehlten der 15-jährigen, die auf Platz zehn landete, lediglich zwei Hundertstel. Zwei Konkurrentinnen schlugen zeitgleich in 27,39 Sekunden an. 0,04 Sekunden hätten das sichere Weiterkommen und das Erreichen des Ziels auch von Trainerin Heike Janning bedeutet, die mit einer persönlichen Bestmarke von 27,30 Sekunden angereist war. Schon über 50 m Schmetterling war es recht knapp zugegangen, wo sie in 29,58 Sekunden auf dem 15. Rang rangierte. Ihrer zwei Jahre ältere Vereinskollegin Nele Robben reichten 2:50,49 Minuten zum 16. Platz über 200 m Brust.

Trotz permanenter Leistungssteigerung bei allen drei DJM-Starts schrammte der Meppener Felix Berling ganz knapp am Finale vorbei. Nach starkem 13. Platz über 50 m Brust fehlten dem 17-Jährigen über 50 m Freistil lediglich 14 Hundertstel, wo er trotz Verbesserung um 3,2 Zehntel Zehnter wurde.



Eine runde Sache war für Hendrik Schmitz sein einziger Auftritt in der Bundeshauptstadt. Als Achter im Finale über 50 m Schmetterling und sechs Zehntel Steigerung auf 25,96 Sekunden landet der 18-jährige Twister sogar auf Platz 87 in der offenen deutschen Bestenliste.

Die Ergebnisse: (F=Freistil, B=Brust, R=Rücken, S=Schmetterling, in Klammern Vorlauf): SV Concordia Emsbüren (2x Finale): Fabio Berendes (07): 6. (6.) 100 m B 1:18,53 (1:19,73); 5. (6.) 50 m B 0:35,54 (0:35,92); 9. 200 m B 2:54,29. Vera Tebbel (03): 25. 50 m B 0:36,68. Schwimmclub Twist (1x Finale): Hendrik Schmitz (01): 8. (8.) 50 m S 0:25,94 (0:25,96). Schwimmverein Haren: Marcia Niemeyer (04): 27. 100 m F 1:00,93; 15. 50 m S 0:29,58; 10. 50 m F 0:27,41; 37. 50 m R 0:32,59. Nele Robben (02): 16. 200 m B 2:50,49. TV Meppen: Felix Berling (02): 23. 100 m F 0:54,32; 13. 50 m B 0:30,54; 10. 50 m F 0:24,48.