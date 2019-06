Nordhorn. Die Fans schwelgen in Partylaune nach dem Bundesligaaufstieg der HSG Nordhorn-Lingen. Nach dem letzten Saison-Heimspiel gegen Bayer Dormagen am Samstag ab 18 Uhr im Euregium soll ausgiebig gefeiert werden. Aber vorher will der Gastgeber weiter Vollgas geben.

