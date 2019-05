Twist. Ein volles Haus bescherten wieder 15 Schwimmclubs aus dem Emsland, Bremen und Holland dem Schwimmclub Twist bei seiner 30. Auflage des Internationalen Birkhahnschwimmfestes. Starke Nachwuchsleistungen und erfolgreiches Testen der Leistungsträger für die anstehenden Aufgaben auf Landes- und Bundesebene kennzeichneten die zweitägigen Wettkämpfe im Hallenbad Twist.

Mit den wohl wertvollsten Leistungen imponierte Lokalmatador Hendrik Schmitz auf heimischer Bahn, ließ aber im Hinblick auf seinen DM-Start in Berlin einige Strecken aus. Dennoch überzeugte der 18-jährige Schützling von Anki Dreyer, die zur Zeit eine schöpferische Pause als Trainerin einlegt, mit überzeugenden Siegen über 50 m Freistil (25,17), 100 m Freistil (54,58), 50 m Rücken (28,80) und 50 m Schmetterling (26,45 Sek.). Damit erschwamm er auch die besten Leistungen der zweitägigen Veranstaltung. Daneben überzeugte auch der Beestener Fynn Malte Knudsen, der für den VfL Osnabrück startet, mit Gesamtsiegen über 100 und 200 m Schmetterling (1:02,31/2:26,16 Min.), 100 m Lagen (1:04,36 Min.) und 200 m Freistil in 2:05,04 Minuten. Als Top-Brustschwimmer zeichnete sich einmal mehr Martin Hinrichs von den Wasserfreunden Völlen-Papenburg aus, wo er nach 50 m und 100 m in 31,41 Sekunden und 1:10,73 Minuten anschlug. Zudem gewann der 20-Jährige die 200 m Lagen. Die 200 m Brust gingen an Eric Haring vom SV Sigiltra Sögel in 2:46,81 Minuten. Der aus Twist stammende Neu-Bremer Tobias Tönnjes sicherte sich die 100 m und 200 m Rücken.



Deters und Niemeyer überzeugen

Bei den Frauen überzeugten Sarah Deters vom Haselünner SV und Marcia Niemeyer aus Haren, die wegen ihres DM-Einsatzes ebenfalls kürzertrat. Die 17-jährige Deters imponierte über 50 m, 100 m und 200 m Rücken (32,13 Sek./1:10,03 Min./2:36,21 Min.), 50 m und 200 m Schmetterling (30,59 Sek./2:50,51 Min.) sowie 100 m Lagen in 1:09,64 Minuten. Die zwei Jahre jüngere Niemeyer kraulte die 50 m und 100 m in 27,26 und 59,29 Sekunden und war auch über 50 m Brust (35,60 Sek.) nicht zu schlagen. Über 100 m Schmetterling glänzte sie in 1:09,71 Minuten. Ihre Vereinskollegin Emma-Christin Bartels war Beste über 100 m Brust und 200 m Lagen (2:37,33 Min.). Masterschwimmerin Imke Mülder schlug als Erste über 200 m Freistil an.

Wasserfreunde Dalum erfolgreichstes Team

In der Vereinswertung rangieren die nachwuchsstarken Wasserfreunde Dalum mit 37 Siegen klar auf Rang eins und profitierten vor allem von den starken Geschwistern Gügelmeyer. Sofie war zehn, Marie sieben und der erst 8-jährige Jonas fünf Mal erfolgreich. Der SV Sigiltra Sögel dahinter auf Rang zwei mit 32 „Gold“ und 10 Mastersiegen, wobei Annalena Koop mit neun und Edgar Volnenko mit zehn ersten Plätzen glänzten. Beim Schwimmverein Haren (30 Siege) stach Björn Achter heraus, der sieben Mal als Erster anschlug. Die SG Freren mit 29 Siegen hatten durch den 12-jährigen Fabian Welzel (11 Gold) ihren erfolgreichsten Schwimmer. Die 10-jährige Greta Moorkamp aus der Talentschmiede des TV Meppen (29 Siege) überraschte mit achtfachem „Gold“. Die Wasserfreunde Völlen-Papenburg gleichauf hatten ihre Leistungsträger in Alina Wagner (7) und Henrik Grote (6 Gold). Der SC Twist scheffelte 99 Medaillen – darunter 25 goldene – lag aber nur einen Sieg vor dem SV Concordia Emsbüren mit ihren besonders erfolgreichen Matthis Hennekes und Finja Kruthoff. Der Haselünner SV (11 Siege) profitierte einmal mehr von Sarah Deters die fast alles gewann. Der SV Blau-Weiß Lingen holte vier Siege und 19 Medaillen.

Zur Sache Die Medaillengewinner des 30. Internationalen Birkhahnschwimmfestes im Hallenbad Twist (25-m-Bahn) (F=Freistil, B=Brust, R=Rücken, S=Schmetterling, L=Lagen): SV Wasserfreunde Dalum (37 Siege/16 Silber/17 Bronze): Alina Merkers (06): 2. 50 m S 0:43,38; 3. 100 m L 1:32,30. Annika Gügelmeyer (09): 2. 100 m B 2:10,93. Femke Hermeling (10): 2. 50 m B 0:54,25; 2. 50 m R 0:53,77; 2. 100 m B 2:03,26; 2. 100 m F 1:47,93; 2. 100 m R 2:02,55; 2. 200 m R 4:18,34. Imke Sicking (08): 3. 100 m B 1:51,64; 3. 100 m L 1:45,81; 2. 200 m F 3:25,41. Jakob Knief (08): 2. 50 m R 0:54,05; 3. 100 m B 2:07,55; 2. 100 m R 1:58,46; 3. 200 m B 4:42,92. Jette Hermeling (11): 1. 50 m B 0:57,30; 1. 50 m F 0:52,56; 2. 50 m R 1:00,24; 1. 100 m F 1:53,66; 1. 100 m R 2:05,91. Joel Stein (13): 3. 25 m B 0:48,34; 3. 25 m F 0:52,16. Jonas Gügelmeyer (11): 1. 50 m B 0:53,34; 1. 50 m F 0:40,83; 1. 50 m R 0:45,10; 1. 100 m F 1:26,02; 1. 100 m R 1:39,12. Jonas Hörtemöller (08): 3. 50 m B 0:58,13; Jonathan Tautz (08): 3. 50 m F 0:45,70. Julian Hoops (11): 3. 50 m F 1:31,30. Julius Brauer (14): 1. 25 m B 0:42,39; 1. 25 m F 0:43,14. Lina Altevers (05): 3. 50 m B 0:45,12; 1. 50 m F 0:30,90; 1. 50 m R 0:37,98; 1. 50 m S 0:36,82; 1. 100 m F 1:09,50; 1. 100 m L 1:20,86; 1. 100 m R 1:24,30; 1. 100 m S 1:23,29; 1. 200 m F 2:33,28; 1. 200 m R 2:57,97. Marie Gügelmeyer (06): 3. 50 m F 0:32,77; 1. 50 m R 0:36,66; 1. 50 m S 0:36,76; 1. 100 m F 1:10,26; 1. 100 m L 1:20,93; 1. 100 m R 1:18,30; 1. 100 m S 1:21,82; 2. 200 m F 2:37,68; 1. 200 m L 2:55,35. Marlon Stein (11): 2. 50 m B 1:06,59; 2. 50 m F 1:03,97. Sofie Gügelmeyer (07): 1. 50 m B 0:44,28; 1. 50 m F 0:32,42; 1. 50 m S 0:35,44; 1. 100 m F 1:08,36; 1. 100 m L 1:22,40; 1. 100 m S 1:23,59; 1. 200 m B 3:20,68; 1. 200 m F 2:31,65; 1. 200 m L 2:57,28; 1. 200 m S 3:06,13. Vincent Liu (05): 3. 50 m B 0:48,49; 3. 100 m F 1:26,21. Staffeln: 2. 4 x 25 m F 2:38,91; 3. 4 x 50 m F 2:59,79; 3. 4 x 50 m L 3:20,30; 3. 4 x 100 m L 5:34,03. SV Sigiltra Sögel (32 Siege/27 Silber/17 Bronze/10 AK-Siege): Annalena Koop (01): 1. 50 m B 0:37,31; 1. 50 m F 0:29,71; 1. 50 m S 0:32,32; 1. 100 m B 1:22,12; 1. 100 m F 1:04,96; 1. 100 m L 1:14,68; 1. 100 m S 1:17,15; 1. 200 m F 2:26,37; 1. 200 m L 2:43,25. Dominic Harrington (09): 3. 50 m B 0:57,44; 1. 50 m F 0:42,65; 1. 200 m F 3:44,88. Edgar Volnenko (03): 1. 50 m B 0:33,49; 1. 50 m F 0:27,20; 1. 50 m S 0:28,88; 1. 100 m B 1:15,60; 1. 100 m F 0:58,69; 1. 100 m L 1:09,35; 1. 100 m S 1:08,09; 1. 200 m B 2:55,46; 1. 200 m F 2:17,72; 1. 200 m L 2:28,99. Emma Großer (04): 3. 50 m F 0:33,40; 2. 50 m R 0:36,25; 1. 50 m S 0:38,98; 3. 100 m F 1:12,36; 2. 100 m L 1:22,87; 1. 100 m R 1:23,30; 1. 200 m F 2:37,52; 2. 200 m L 3:03,64; 1. 200 m R 2:57,54. Eric Haring (02): 2. 50 m B 0:33,34; 3. 50 m F 0:27,98; 2. 50 m R 0:32,58; 1. 100 m B 1:14,23; 3. 100 m F 0:59,89; 2. 100 m L 1:09,40; 2. 100 m R 1:16,12; 1. 200 m B 2:46,81; 2. 200 m F 2:10,70; 1. 200 m L 2:30,36. Florian Thien (03): 3. 100 m B 1:44,04. Henrik Schrandt (08): 2. 50 m F 0:43,02; 3. 100 m F 1:41,58. Hermann Schmees (AK 40/76): 1. 50 m F 0:26,94; 1. 50 m S 0:30,01. Jason Just (08): 3. 50 m R 0:58,91; 2. 50 m S 1:04,42; 3. 200 m F 3:33,41. Jona Rumpke (03): 3. 50 m B 0:43,65; 1. 50 m R 0:36,19; 3. 50 m S 0:37,92; 3. 100 m L 1:20,36; 2. 100 m R 1:20,07; 3. 200 m F 2:25,34; 1. 200 m R 2:51,70. Leon Soppa (06): 1. 50 m B 0:57,92. Linus Resing (06): 2. 50 m F 0:38,79. Luisa Alekseev (06): 3. 100 m B 1:37,31; 3. 200 m B 3:24,81. Marvin Lünswilken (03): 2. 50 m B 0:37,63; 2. 50 m F 0:29,80; 2. 50 m R 0:36,73; 2. 50 m S 0:34,67; 2. 100 m B 1:24,82; 3. 100 m F 1:06,78; 2. 100 m L 1:13,72; 1. 100 m R 1:17,05; 2. 200 m B 3:02,32; 2. 200 m F 2:23,41; 2. 200 m L 2:43,91. Philipp Weber (07): 2. 50 m R 0:47,22; 2. 50 m S 0:46,61; 2. 100 m B 1:50,79; 2. 100 m L 1:37,03; 2. 100 m R 1:44,58; 2. 200 m B 3:52,52; 3. 200 m F 3:13,99. Reinhard Stegemann (AK 55/62): 1. 50 m B 0:36,55; 1. 50 m F 0:33,25; 1. 50 m R 0:39,65; 1. 50 m S 0:38,02; 1. 100 m B 1:19,91; 1. 100 m F 1:14,08; 1. 100 m L 1:20,37; 1. 200 m B 3:04,16. SV Haren (30 Siege/19 Silber/10 Bronze): Björn Achter (05): 1. 50 m F 0:28,10; 1. 50 m R 0:32,78; 1. 50 m S 0:33,05; 1. 100 m F 1:01,92; 1. 100 m R 1:11,62; 1. 200 m F 2:15,76; 1. 200 m R 2:34,06. Dana Schomaker (08): 2. 100 m R 2:00,88. Emma-Christin Bartels (02): 2. 50 m B 0:37,27; 2. 50 m F 0:29,13; 2. 50 m R 0:34,92; 1. 100 m B 1:20,70; 2. 100 m F 1:03,80; 2. 100 m L 1:12,78; 1. 200 m F 2:18,85; 1. 200 m L 2:37,33. Eva Kamp (09): 3. 200 m B 4:53,17. Fynn Hopster (07): 2. 50 m B 0:47,23; 3. 50 m F 0:37,79; 2. 100 m F 1:22,24; 2. 100 m S 1:41,16; 2. 200 m L 3:14,52. Hanna Holterhaus (10): 3. 200 m R 4:29,75. Helena Mört (08): 3. 50 m R 0:45,17; 1. 100 m R 1:39,13. Henrike Weh (08): 3. 100 m R 2:01,88. Johanna Drees (04): 2. 50 m B 0:38,42; 1. 50 m R 0:36,24; 1. 100 m B 1:20,78; 2. 100 m F 1:07,20; 1. 100 m L 1:16,40; 2. 100 m S 1:17,20; 1. 200 m B 2:52,51; 1. 200 m L 2:42,53. Joy Arling (09): 3. 50 m F 0:48,22; 3. 50 m R 0:53,29; 3. 100 m F 1:42,11; 3. 200 m F 3:50,42. Jule Fehrmann (12): 1. 25 m B 0:27,83; 1. 25 m F 0:23,06; 1. 25 m R 0:28,20. Marcel Knevel (04): 2. 50 m F 0:28,99; 1. 50 m R 0:32,83; 1. 100 m F 1:03,91; 1. 100 m R 1:11,95; 1. 200 m F 2:24,34; 1. 200 m R 2:44,96. Marcia Niemeyer (04): 1. 50 m B 0:35,60; 1. 50 m F 0:27,26; 1. 100 m F 0:59,29; 1. 100 m S 1:09,71. Mette Jüngerhans (08): 2. 50 m R 0:43,82; 2. 50 m S 0:43,69; 2. 100 m B 1:49,90; 1. 100 m L 1:38,84; 2. 200 m B 3:59,41. Pia Giesen (12): 3. 25 m R 0:34,93. Til Fehrmann (13): 2. 25 m B 0:44,95; 1. 25 m F 0:43,14. SG Freren (29 Siege/27 Silber/13 Bronze): Alina Schiller (10): 3. 50 m B 0:58,72; 2. 50 m F 0:47,90; 3. 100 m F 1:48,86. Daphne Van Veen (09): 2. 50 m B 0:51,98; 2. 50 m F 0:42,36. Dorian Kielar (10): 3. 50 m B 1:06,30; 2. 50 m F 1:01,72; 3. 100 m F 2:14,57. Fabian Welzel (07): 1. 50 m B 0:40,95; 1. 50 m F 0:33,45; 1. 50 m S 0:35,99; 1. 100 m B 1:32,37; 1. 100 m F 1:14,14; 1. 100 m L 1:22,19; 1. 100 m S 1:34,88; 1. 200 m B 3:21,55; 1. 200 m F 2:51,68; 1. 200 m L 2:58,19; 1. 200 m S 3:30,89. Hedda Tasche (12): 2. 25 m B 0:29,84; 2. 25 m F 0:24,87; 2. 25 m R 0:32,78. Jana Schiller (08): 2. 50 m B 0:45,16; 1. 50 m F 0:34,83; 1. 100 m F 1:18,79; 1. 100 m S 1:45,49; 2. 200 m L 3:20,63. Kaja Lammerich (10): 1. 50 m F 0:45,44; 3. 50 m R 0:54,05; 1. 50 m S 1:04,41; 1. 100 m B 2:02,28; 1. 100 m L 1:56,35; 1. 200 m F 3:45,65. Katharina Laumann (06): 3. 50 m B 0:41,99; 1. 50 m F 0:31,31; 3. 100 m F 1:11,88; 2. 100 m S 1:26,66. Laurens Wiechers (10): 2. 100 m F 1:56,23. Leni Tasche (09): 3. 50 m B 0:52,23; 2. 100 m F 1:29,74. Lina Lammerich (07): 2. 50 m F 0:33,05; 2. 50 m S 0:38,55; 2. 100 m F 1:13,72; 3. 100 m L 1:30,36; 2. 100 m R 1:30,64; 2. 100 m S 1:35,88; 2. 200 m F 2:47,07; 2. 200 m L 3:07,64; 2. 200 m S 3:37,79. Marcel Kielar (07): 2. 50 m F 0:36,30; 1. 50 m R 0:42,48; 3. 100 m F 1:24,77; 3. 100 m L 1:39,59; 1. 100 m R 1:38,41; 2. 200 m F 3:09,90; 3. 200 m L 3:31,87; 1. 200 m R 3:26,13. Noemi Menard (12): 3. 25 m B 0:31,62; 3. 25 m F 0:26,62. Sarah Papenbrock (05): 1. 50 m B 0:41,27; 2. 50 m F 0:33,45. Thilo Weggert (04): 2. 50 m R 0:37,01; 1. 50 m S 0:37,26; 1. 100 m L 1:21,70; 2. 100 m R 1:21,98; 2. 200 m F 2:43,69. Zarminah Scherzai (13): 1. 25 m B 0:33,21; 1. 25 m F 0:34,14; 1. 25 m R 0:40,95. Staffel: 2. 4 x 100 m F 5:07,49. TV Meppen (29 Siege/24 Silber/23 Bronze/6 AK-Siege): Carolin Mann (09): 2. 50 m R 0:48,83; 1. 50 m S 0:53,73; 3. 100 m L 1:53,34; 1. 100 m R 1:48,67; 2. 200 m F 3:33,81. Fiona Schwering (05): 2. 50 m B 0:43,91; 2. 100 m B 1:37,18; 3. 100 m R 1:36,69; 3. 100 m S 1:41,64; 2. 200 m B 3:28,98; 2. 200 m L 3:06,84; 2. 200 m S 3:44,21. Greta Moorkamp (09): 1. 50 m B 0:48,41; 1. 50 m R 0:45,05; 1. 100 m B 1:42,10; 1. 100 m L 1:36,41; 1. 100 m S 1:57,76; 1. 200 m B 3:40,45; 1. 200 m L 3:32,02; 1. 200 m R 3:30,63. Ida Moorkamp (11): 3. 50 m B 1:06,25. Isaak Wellmer (06): 1. 50 m F 0:36,27; 1. 100 m F 1:14,57; 1. 100 m S 1:25,13; 1. 200 m L 2:59,51; 1. 200 m R 2:50,23. Jana Kappen (06): 3. 50 m R 0:41,34; 3. 100 m R 1:36,40; 3. 200 m R 3:17,83. Jos Rodekirchen (04): 1. 50 m B 0:36,89; 1. 50 m F 0:26,74; 1. 100 m S 1:15,84; 1. 200 m L 2:42,97. Justus Volmer (02): 2. 50 m F 0:26,92; 2. 100 m F 0:59,66; 2. 100 m S 1:10,02; 2. 200 m L 2:39,11. Katharina Leonhardt (08): 3. 200 m L 3:35,28; 2. 200 m R 3:46,26. Klara Moorkamp (06): 3. 50 m S 0:45,13; 2. 100 m B 1:37,27; 2. 200 m B 3:23,62; 2. 200 m R 3:17,35; 1. 200 m S 3:45,89. Lara Meyer (07): 3. 200 m B 4:11,05. Leonie Roosen (06): 2. 50 m B 0:41,38; 1. 100 m B 1:33,43; 2. 100 m L 1:26,44; 1. 200 m B 3:19,76; 3. 200 m F 2:52,05; 3. 200 m L 3:06,47; 1. 200 m R 3:12,34. Manfred Schild (AK 65/50): 1. 50 m B 0:39,10; 1. 50 m F 0:36,70; 1. 100 m B 1:33,63; 1. 100 m L 1:41,69. Marvin Kappen (04): 3. 50 m R 0:38,66; 2. 50 m S 0:46,17; 3. 100 m R 1:30,08; 3. 100 m S 1:44,97; 3. 200 m F 3:01,13; 2. 200 m R 3:11,65. Mathilda Look (07): 3. 100 m B 1:53,35. Philip Heymann (08): 1. 50 m R 0:43,61; 1. 100 m B 1:54,16; 1. 100 m R 1:36,19; 1. 200 m B 3:46,53; 1. 200 m F 3:04,80. Rebekka Conen (02): 3. 50 m B 0:38,25; 3. 100 m F 1:08,18; 3. 100 m S 1:22,58; 2. 200 m L 2:52,39. Sandra Geiger (AK 40/75): 1. 50 m F 0:29,51; 1. 100 m F 1:06,65. Sophie Heymann (06): 2. 50 m R 0:38,88; 2. 100 m R 1:24,98; 1. 200 m F 2:37,39. Tim Geiger (07): 3. 50 m B 0:57,54. Zoe Jerzinowski (08): 3. 100 m F 1:31,02; 2. 100 m S 1:54,52; 3. 200 m B 4:11,70; 1. 200 m F 3:09,54; 1. 200 m R 3:44,47. Staffeln: 2. 4 x 50 m F 2:54,84; 1. 4 x 50 m L 2:58,87. SV Wasserfreunde Völlen-Papenburg (29 Siege/17 Silber/18 Bronze/16 AK-Siege): Alina Wagner (03): 1. 50 m R 0:33,34; 1. 50 m S 0:33,55; 1. 100 m F 1:04,82; 1. 100 m R 1:11,98; 1. 100 m S 1:22,46; 1. 200 m R 2:38,15; 1. 200 m S 3:12,78. Dennis Abheiden (05): 1. 50 m B 0:33,23; 2. 50 m F 0:29,32; 2. 50 m S 0:34,06; 1. 100 m B 1:19,18; 2. 100 m F 1:02,92; 1. 200 m B 2:53,06; 2. 200 m R 2:34,64; 1. 200 m S 3:05,13. Emma Kruse (05): 3. 100 m L 1:48,75. Feemke Langen (09): 3. 100 m R 2:01,01. Frederik Kruth (09): 1. 50 m B 0:50,07; 3. 50 m R 0:59,57; 1. 100 m B 1:51,61; 3. 100 m F 1:47,54; 1. 200 m B 3:51,87. Friederike Hesener (05): 3. 50 m F 0:34,36; 3. 200 m L 3:11,36; 2. 200 m R 3:11,42. Henrik Grote (08): 1. 50 m S 0:44,21; 1. 100 m F 1:24,44; 1. 100 m L 1:44,25; 1. 100 m S 1:54,56; 2. 200 m F 3:24,73; 1. 200 m L 3:23,09; 1. 200 m S 4:23,04. Imke Mülder (AK 25/93): 1. 50 m F 0:31,64; 1. 100 m F 1:07,05; 1. 200 m B 3:24,31; 1. 200 m F 2:25,64; 1. 200 m R 2:44,34; 1. 200 m S 2:59,72. Jannik Meyer (07) 3. 100 m R 2:00,49. Jule Meyer (04): 2. 100 m R 1:42,98; 3. 200 m F 2:59,15. Lara Reemts (AK 20/97): 1. 50 m F 0:29,64; 1. 50 m S 0:33,43; 1. 100 m F 1:04,34; 1. 100 m S 1:14,83; 1. 200 m S 3:02,51. Lars Keiser (10): 2. 50 m B 0:52,94; 3. 50 m F 1:02,76; 2. 50 m R 1:03,76; 2. 100 m B 1:58,08. Martin Hinrichs (AK 20/99): 1. 50 m B 0:31,41; 1. 50 m F 0:26,79; 1. 50 m R 0:32,39; 1. 100 m B 1:10,73; 2. 100 m L 1:05,21; 2. 100 m S 1:08,00; 1. 200 m L 2:27,61. Merle Heidelberg (10): 3. 100 m B 2:11,88; 3. 100 m R 2:14,95. Niklas Grote (04): 3. 50 m B 0:46,31; 3. 50 m S 0:47,74; 1. 100 m B 1:44,15; 3. 100 m F 1:23,45; 1. 200 m B 3:43,72; 3. 200 m L 3:34,95. Rasmus Stubbe (08): 2. 50 m B 0:57,01; 2. 100 m B 2:06,38; 2. 100 m L 2:05,61; 2. 200 m B 4:19,60. Ronja Stubbe (05): 2. 50 m S 0:40,30; 1. 100 m B 1:29,84; 3. 100 m F 1:13,33; 2. 100 m S 1:25,37; 1. 200 m B 3:07,64; 2. 200 m F 2:38,64; 1. 200 m L 2:53,32; 1. 200 m S 3:05,76. Theda Möhlenkamp-Behrens (07): 3. 100 m S 1:43,74; 3. 200 m L 3:30,68. Staffeln: 1. 4 x 100 m F 4:49,78; 1. 4 x 100 m F 4:33,48; 1. 4 x 100 m L 5:06,60; 1. 4 x 100 m L 5:23,36. SC Twist (25 Siege/42 Silber/32 Bronze/7 AK Meister): Bennet Scholz (13): 1. 25 m B 0:42,26; 2. 25 m F 0:46,15. Ebba Kappen (11): 3. 50 m F 0:57,33; 3. 50 m R 1:00,90; 3. 100 m F 2:03,96; 3. 100 m R 2:20,46. Eva Schmitz (00): 3. 50 m F 0:33,58; 1. 50 m R 0:36,23; 3. 100 m L 1:22,19; 1. 100 m R 1:18,76; 2. 200 m F 2:42,56; 1. 200 m R 2:47,99. Fabienne Plaß (01): 3. 50 m B 0:39,38; 2. 50 m F 0:32,08; 2. 50 m R 0:38,24; 2. 50 m S 0:35,77; 2. 100 m B 1:25,38; 2. 100 m F 1:12,40; 2. 100 m S 1:24,77; 1. 200 m B 3:01,86; 2. 200 m L 2:48,68. Finnja Fischer (03): 1. 50 m F 0:30,66; 2. 50 m R 0:36,02; 2. 100 m F 1:09,24; 2. 100 m R 1:22,24; 1. 200 m F 2:36,35; 2. 200 m R 2:55,46. Fiona Aehlen (07): 2. 100 m B 1:44,67; 2. 200 m B 3:40,44. Fiona Rausch (08): 3. 50 m F 0:38,48; 3. 50 m S 0:49,74; 2. 100 m F 1:29,42; 2. 100 m L 1:44,70; 3. 100 m S 1:58,24; 3. 200 m F 3:33,01. Fynn-Luca Eilders (06): 2. 50 m B 0:58,14; 3. 50 m F 0:43,05; 3. 100 m F 1:39,73. Hendrik Schmitz (01): 1. 50 m F 0:25,17; 1. 50 m R 0:28,80; 1. 50 m S 0:26,45; 1. 100 m F 0:54,58. Ida Scholz (11): 2. 50 m F 0:55,81; 1. 50 m R 0:56,27; 2. 100 m F 1:57,01. Jan Pieper (09): 3. 50 m F 0:45,27; 2. 100 m F 1:43,21; 1. 200 m R 4:07,17. Johanna Warmbold (13): 2. 25 m B 0:39,00; 2. 25 m F 0:41,25; 2. 25 m R 0:50,49. Jonas Hüsers (AK 20/98): 3. 50 m R 0:36,93; 1. 50 m S 0:35,88; 3. 100 m L 1:17,17; 2. 100 m R 1:20,51. Julius Hüsers (05): 2. 50 m B 0:45,98; 3. 50 m F 0:34,16; 2. 50 m R 0:38,30; 3. 50 m S 0:45,61; 2. 100 m B 1:43,58; 1. 100 m L 1:29,07; 3. 200 m R 3:19,13. Lana Bollmer (11): 2. 50 m B 1:05,48. Lara-Sophie Dreyer (AK 20/98): 3. 50 m B 0:44,46; 3. 50 m F 0:33,41; 2. 50 m S 0:39,37; 2. 100 m S 1:33,47; 1. 200 m B 3:30,20. Leon Hüsers (02): 3. 50 m B 0:40,58; 1. 50 m R 0:31,97; 2. 50 m S 0:35,57; 2. 100 m B 1:31,53; 1. 100 m R 1:10,15; 3. 200 m L 2:54,01. Leonie Fischer (02): 3. 50 m R 0:41,39; 2. 100 m R 1:28,97; 3. 200 m R 3:08,59. Linda Rolfes (03): 1. 50 m B 0:40,01; 3. 50 m F 0:34,40; 1. 100 m B 1:27,90; 1. 200 m B 3:05,81; 3. 200 m R 3:03,90. Linus Scholz (09): 2. 50 m B 0:57,33; 1. 50 m R 0:49,53; 3. 100 m B 2:08,12; 1. 100 m F 1:36,72; 1. 200 m L 3:55,99. Lucienne Plaß (05): 2. 50 m R 0:44,50. Maria Backers (AK 20/99): 1. 50 m B 0:37,81; 2. 50 m F 0:31,08; 3. 100 m F 1:10,63; 1. 200 m L 2:55,89. Mila Bollmer (13): 3. 25 m B 0:40,38; 3. 25 m F 0:41,42; 3. 25 m R 1:04,39. Naemi Nyhuis (00): 2. 50 m B 0:39,00; 3. 50 m S 0:37,18; 3. 100 m B 1:25,99; 3. 100 m F 1:16,88; 2. 100 m L 1:21,49; 3. 200 m F 3:02,07; 3. 200 m L 2:55,85. Pierre Backers (09): 2. 50 m R 0:57,74; 2. 100 m B 2:05,02; 1. 100 m L 2:03,50; 1. 100 m R 2:07,24; 2. 200 m R 4:30,83. Ronja Drees (11): 2. 100 m R 2:19,28. Sabrina Rakers (AK 25/93): 1. 50 m B 0:48,68; 1. 50 m R 0:37,54; 1. 100 m L 1:28,63. Torge Kappen (12): 2. 25 m B 0:36,89; 2. 25 m F 0:36,96; 1. 25 m R 0:36,95. Staffeln: 1. 4 x 25 m F 2:34,57; 2. 4 x100 m L 5:20,36. SV Concordia Emsbüren (24 Siege/21 Silber/15 Bronze): Alina Helming (02): 2. 200 m R 2:52,36. Anika Fritzen (10): 1. 50 m R 0:53,67; 2. 50 m S 1:12,36; 1. 100 m F 1:42,19; 2. 100 m L 2:08,51; 1. 100 m R 2:01,66; 2. 200 m F 3:54,95; 1. 200 m R 3:55,91. Ellen Tebbel (03): 2. 50 m B 0:42,77; 2. 50 m F 0:31,73; 3. 50 m S 0:38,74; 2. 100 m B 1:36,91; 3. 100 m F 1:11,00; 2. 100 m S 1:28,15. Emma Möller (09): 3. 100 m B 2:11,42; 2. 100 m R 1:52,35; 2. 200 m B 4:31,68; 3. 200 m R 4:00,39. Finja Kruthoff (08): 1. 50 m B 0:44,95; 2. 50 m F 0:36,15; 1. 50 m R 0:42,62; 1. 50 m S 0:40,35; 1. 100 m B 1:37,09; 1. 200 m B 3:24,74; 1. 200 m L 3:10,44. Franziska Haarmann (02): 3. 50 m F 0:30,47. Julia Hackmann (07): 3. 50 m B 0:48,11; 2. 50 m R 0:40,15; 3. 100 m R 1:31,93; 3. 200 m F 2:55,53; 2. 200 m R 3:13,97. Juliane Hennekes (04): 3. 50 m B 0:43,43; 2. 50 m F 0:31,99; 3. 50 m R 0:41,47; 2. 50 m S 0:39,10; 2. 100 m B 1:37,50; 3. 100 m L 1:26,61; 2. 200 m F 2:51,03; 3. 200 m L 3:10,48. Laura Vehns (07): 3. 50 m F 0:34,15; 1. 50 m R 0:38,22; 3. 50 m S 0:39,17; 3. 100 m F 1:15,93; 2. 100 m L 1:26,68; 1. 100 m R 1:25,16; 1. 200 m R 3:04,60. Matthis Hennekes (10): 1. 50 m B 0:52,36; 1. 50 m R 0:50,34; 1. 100 m B 1:56,44; 1. 100 m F 1:31,52; 1. 100 m L 1:53,03; 1. 100 m R 1:51,91; 1. 200 m F 3:25,96. Miriam Hackmann (09): 1. 50 m F 0:40,57; 1. 100 m F 1:28,32; 2. 100 m L 1:48,40; 1. 200 m F 3:10,53; 2. 200 m R 3:41,33. Staffeln: 1. 4 x 50 m F 2:48,11; 2. 4 x 50 m L 3:09,81. Haselünner SV (11 Siege/3 Silber/5 Bronze): Clara Schütte (07): 3. 200 m R 3:22,13. Eva Steven (03): 3. 50 m R 0:36,12; 2. 50 m S 0:37,60; 2. 200 m F 2:38,62. Jan Schulze Bilk (08): 1. 50 m B 0:56,84. Mathis Konermann (03): 3. 50 m F 0:30,00; 2. 100 m F 1:06,46; 3. 200 m L 2:56,93. Michael Remme (AK 20/99): 3. 50 m B 0:38,38; 2. 50 m F 0:28,24; 2. 50 m R 0:32,98; 2. 100 m F 1:03,46; 2. 200 m L 2:40,37. Sarah Deters (02): 1. 50 m B 0:35,79; 1. 50 m F 0:28,34; 1. 50 m R 0:32,13; 1. 50 m S 0:30,59; 1. 100 m F 1:00,79; 1. 100 m L 1:09,64; 1. 100 m R 1:10,03; 1. 100 m S 1:12,30; 1. 200 m R 2:36,21; 1. 200 m S 2:50,51. Sarah Traband (AK 20/96): 2. 50 m B 0:40,97; 2. 200 m L 3:00,69. Staffel: 3. 4 x 100 F 6:04,80. SV Blau-Weiß Lingen (4 Siege/8 Silber/7 Bronze): Fritz Schmerge (12): 1. 25 m B 0:34,84; 1. 25 m F 0:36,15. Jan Georg Degenhardt (11): 3. 100 m F 2:33,73. Jan Richtering (04): 2. 50 m B 0:37,48; 3. 50 m F 0:31,15; 2. 100 m F 1:08,52; 2. 100 m S 1:37,29; 2. 200 m L 2:58,41. Lotta Schmerge (10): 1. 50 m B 0:48,83; 3. 50 m F 0:48,17. Nora Herzog (06): 1. 50 m B 0:39,91; 2. 50 m F 0:32,73; 2. 100 m F 1:10,62; 3. 100 m S 1:30,28; 2. 200 m L 3:00,85. Sonja Rozsondai (08): 3. 50 m B 0:47,46. Titus Machnik (11): 3. 50 m B 1:08,35; 2. 100 m F 2:14,73. Staffel: 3. 4 x 100 m F 5:44,82.