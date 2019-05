Meppen. Dass Rückschläge zu einer Marathonvorbereitung gehören, habe ich im Vorfeld meiner Laufserie sehr häufig gehört. So lange alles in Ordnung ist, macht man sich darüber allerdings nur sehr wenig Gedanken. Wenn es dann aber so weit ist und man seinem Sport nicht wie gewohnt nachkommen kann, ist dies doch sehr niederschmetternd.

Zu groß wurden in den vergangenen drei Wochen die Schmerzen an meinen Schienbeinen. An Laufen war kaum noch zu denken. Wenn man bereits morgens nach dem Aufstehen zum Badezimmer humpelt, und man abends noch immer mit Schmerzen ins Bett geht, obwohl man sich an dem Tag nur wenig bewegt hat, scheint etwas nicht zu stimmen. Gezwungenermaßen musste ich eine längere Pause einlegen, ohne zu wissen, was die Schmerzen ausgelöst hat, wie lange ich aussetzen muss und was es überhaupt für eine Verletzung ist.

Therapie mit Eis

Als ich in meinem Bekanntenkreis von meinen Umständen erzählt hatte, waren die Antworten teilweise gruseliger als in einer Internetsuchmaschine nach Erkältungssymptomen zu suchen. In beiden Fällen kommen nämlich die schlimmsten Krankheiten heraus. Kurzzeitig hatte ich sogar einen Ermüdungsbruch, oder auch Stressfraktur genannt, der eine mindestens sechswöchige Pause und komplette Ruhigstellung mit sich bringen würde.

Das Schienbeinkantensyndrom Schmerzen und Empfindlichkeiten am Schienbein deuten während des Laufens auf ein Schienbeinkantensyndrom hin. In der medizinischen Fachsprache wird es auch als mediales tibiales Stress-Syndrom oder auch als "Shin Splints" bezeichnet. Es handelt sich dabei um eine Reizung der Muskelansätze und Sehnen auf der Vorderseite des Beins, insbesondere an der Innenseite des Schienbeins (Tibia). Das Scheinbeinkantensyndrom entsteht durch eine Überbelastung von Muskeln und Muskelsehnen am Schienbein. Dabei entzündet sich der Sehnenansatz im Bereich der Knochenhaut. Die Entzündung, das entstehende Narbengewebe und die Verdickung der Muskelfaszien verursachen Schmerzen. Ursachen können intensives Training (abrupte Steigerung des Trainingsumfangs) auf den nächsten Marathon und/oder ein Technikwechsel von Tempoläufen zum Intervalltraining sein. Auch bei ausgetragenen Schuhen muss man aufpassen. Als Therapie können Wärme- und Kälteanwendungen im Wechsel Schmerzlinderung bewirken.

Nach Gesprächen mit meinem Trainer Matthias Strotmann und meinem Bruder Thomas Harlacher, der am Zentrum für Prävention und Rehabilitation der Uniklinik Köln die stationäre Physio-, Ergo- und Sporttherapie therapeutisch leitet, wurde ich allerdings schnell aus dem tiefen Tal der Depressionen gerissen. Ihre Ferndiagnose lautete: Schienbeinkantensyndrom, oder auch "Shin Splints". Beide verordneten mir unabhängig voneinander eine kurze Laufpause. Die Schienbeine sollte ich mit Eis behandeln, um die Durchblutung an der schmerzenden Stelle zu fördern. So habe ich mir also allabendlich eine Packung Eiswürfel geschnappt, diese über die Schienbeine gestrichen bis es nicht mehr auszuhalten war, die Stellen kurz mit der Hand wieder erwärmt und diese Prozedur anschließend mehrfach wiederholt. Die Therapie dauerte knapp 20 Minuten pro Tag.

Besserung in Sicht



Tatsächlich wurde es innerhalb weniger Tage besser. Die Schmerzen klangen ab und nach Absprache mit meinem Trainer bin ich nach rund zehn Tagen wieder auf die Laufstrecke gegangen. "Wir werden es jetzt erstmal etwas ruhiger angehen lassen", so Strotmann. Auch wenn es nur fünf Kilometer waren, war ich froh zu merken, dass ich wieder meinem Sport nacheifern konnte. Während im linken Bein alles wieder in Ordnung war, spürte ich zwar im rechten noch einen leichten unangenehmen Druck, der jedoch im Vergleich zu vorher auszuhalten war. Die Angst, dass beim nächsten Lauf der Schmerz wiederkommen kann, ist zwar noch da, aber ich spüre, dass ich in den nächsten Tagen mein Laufpensum wieder steigern kann. Auch wenn mich mein Trainer derzeit nicht von der Leine lässt und mir nur sehr wenige Kilometer zum Laufen vorgibt. "Jetzt ist das oberste Gebot, die Verletzung in den Griff zu bekommen. Mach dir aber keinen Kopf, bis zum Marathon ist noch ausreichend Zeit." Und natürlich hat er recht damit, dennoch fehlen mir die 20-Kilometer-Läufe schon ein wenig. (Ein Satz, von dem ich bis vor zwei Monaten nicht gedacht hätte, ihn mal zu sagen.)

Auch wenn ich mich trotz der Schmerzen noch nicht bei einem Sportmediziner gemeldet habe, wäre es sicherlich an der Reihe mich mal komplett durchchecken zu lassen - auch was ein Belastungs-EKG angeht. Vorsicht ist nun mal die Mutter der Porzellankiste. Wer also gute Erfahrungen mit einem Sportarzt gemacht hat, darf ihn mir gerne empfehlen.

Weitere Rückschläge schleichen sich ein

Zu allem Überfluss suchten mich in dieser Zeit auch noch eine Viruserkrankung und eine starke Erkältung heim. Beides keine schlimmen Sachen, aber dennoch ein Störfaktor, um trainieren zu können. Dennoch habe ich die wenigen Tage, die mir blieben genutzt, um lockere Läufe, von fünf bis sieben Kilometer zu machen. Ein Highlight dabei eine Runde in Kaiserslautern. Vor dem letzten Saisonspiel der 3. Liga des SV Meppen bin ich um das Fritz-Walter-Stadion gelaufen. Ein imposanter und sagenumwobener Kasten und zugleich ein Stadion der WM 2006 in Deutschland. Anschließend ging es noch in den benachbarten Wildpark. Doch Kaiserslautern ist eben nicht das Emsland. Es ist sehr gebirgig und absolut nicht flach. Der Betzenberg hat mir also einiges abverlangt. Dennoch kann einen eine solche Einheit zwischendurch ebenfalls weiter nach vorne bringen.

In der Hoffnung, dass jetzt erstmal keine Rückschläge folgen und ich mich rein zufällig in der gleichen Zeit mit gleich mehreren Verletzungen und Krankheiten herumplagen musste, werde ich in den kommenden Tagen und Wochen mein Pensum wieder steigern. "Der Marathon in Bremen am 6. Oktober ist noch sehr weit weg. Mach dir bloß keine Sorgen, wir haben noch genug Zeit", beruhigte mich Strotmann. Ab jetzt geht es also wieder weiter. Und ich hoffe weiterhin auf große Unterstützung.





