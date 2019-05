Berlin. Einen starken Einstand für die emsländischen Schwimmer lieferte Fabio Berendes bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM), die vom 28. bis 31. Mai in Berlin stattfinden. Das 12-jährige Emsbürener Talent überraschte mit Platz 6 über 100 m Brust.

Dabei verbesserte sich der Schützling von Franz-Josef Niemeyer nach 1:19,73 Minuten als Vorlaufsechster abermals auf sehr gute 1:18,53 Minuten. Mit einer persönlichen Bestzeit von 1:21,89 Minuten als Landesmeister in die Bundeshauptstadt gereist, steigerte sich Berendes um insgesamt 3,36 Sekunden! Das lässt für seine weiteren Starts hoffen - insbesondere für 50 m Brust am Donnerstag, wo er bisher als Fünfter gemeldet ist. Am Freitag stehen dann noch die 50 m Freistil auf seinem Programm.

Auch für Marcia Niemeyer vom SV Haren lief es rund in der Berliner Schwimm- und Sprunghalle. Über 100 m Freistil schraubte sie ihre persönliche Bestzeit um 46 Hundertstel auf 1:00,93 Minuten. Das allerdings bedeutete wegen der übermächtigen Konkurrenz nur Platz 27 bei den 15-Jährigen. Ihre aussichtsreichsten Starts stehen am Mittwoch (50 m Schmetterling) und Freitag über 50 m Freistil an. Abschluss bilden am Samstag die 50 m Rücken. Dann bestreitet auch ihre 17-jährige Vereinskollegin Nele Robben ihren Start über 200 m Rücken.

Mit einem persönlichen Rekord stieg auch Felix Berling in die DJM ein. Der 17-jährige Leistungsträger des TV Meppen verbesserte sich um 44 Hundertstel auf 54,32 Sekunden und wurde 23. Er qualifizierte sich zudem noch über 50 m Brust (Donnerstag) und 50 m Freistil (Freitag).

Einziger Starter des Schwimmclub Twist ist der 18-jährige Hendrik Schmitz, der am Mittwoch die 50 m schmettert.