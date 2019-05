Nach der schnellsten Zeit im Vorlauf der Disziplin 200 Meter Hindernisschwimmen gewann Arne Möller aus Emsbüren nach einem spannenden Finale die Silbermedaille. Foto: Steph Dittschar/DLRG

Magdeburg. Bei den 1. Deutschen Einzelstrecken-Meisterschaften (DEM) in der Elbe-Schwimmhalle in Magdeburg hat die DLRG ihre Meister im Rettungsschwimmen ermittelt. Rund 120 Rettungsschwimmer, die im Vorfeld die geforderten Qualifikationszeiten erfüllt hatten, traten in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts in der offenen Wertung an. Mit Kim und Arne Möller waren auch zwei Teilnehmer aus Emsbüren dabei.