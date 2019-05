Aue. Geschafft! Genau zehn Jahre nach dem Zwangsabstieg und der Bundesliga und 20 Jahre nach dem ersten Aufstieg in die Bundesliga ist die HSG Nordhorn-Lingen wieder ins Handball-Oberhaus zurückgekehrt. Die Niedersachsen feierten den entscheidenden 33:28-Sieg (20:15) beim EHV Aue und profitierten von der Niederlage des Rivalen HSC Coburg.

