Halle. Die Norddeutschen Bahn-Meisterschaften der Inline/Speedskater wurden unter schwierigen Witterungsverhältnissen in Halle (Saale) ausgetragen. Dabei zeigten Stella Goerke (Schüler 10) und Judith Bruns (Kadetten 14) beachtliche Leistungen.

Strömender Regen und sehr kühle Temperaturen herrschten am ersten Wettkampftag. Mit Geschicklichkeitsläufen in den Altersklassen der Schüler wurden die Meisterschaften eröffnet. Für Goerke waren beim Slalom Wechsel von vorwärts auf rückwärts und zurück durch eng gestellte Hindernisse gefordert. Mit nur einer halben Sekunde Rückstand verpasste sie einen Treppchenplatz und musste sich mit dem undankbaren vierten Rang zufriedengeben. Zur anschließenden Sprintausscheidung über 100 m wurden die Regenschauer stärker. Böiger Wind beeinflusste das Wettkampfgeschehen. Selbst nicht ganz zufrieden war die junge Brögbernerin mit ihrem zehnten Rang in dieser Disziplin.

Neunter Platz in der Gesamtwertung

Am zweiten Wettkampftag bei strahlendem Sonnenschein freute sich Willy Ruygh (Trainer und Vorsitzender der Emsland-Inliner) über Stellas Kampfgeist und ihren sechsten Platz beim 1000 m Massenstart. „Allerdings habe ich bei diesem Rennen insbesondere taktische Verbesserungspotenziale erkannt, an denen wir arbeiten müssen“, äußerte sich der Trainer und ergänzt, „hier wäre durchaus noch mehr drin gewesen. Meine Erwartungen hat Stella mit dem neunten Platz in der Gesamtwertung trotzdem uneingeschränkt erfüllt.“

Bruns Achte im Ausscheidungsrennen

Judith Bruns schaffte bei der 500 m Sprintausscheidung aus dem Stand eine Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 36 km/h. Bei der Sprintausscheidung erreichen die 16 Zeitschnellsten das Halbfinale. Aus dem Halbfinalläufen kommen jeweils die beiden Ersten ins Viertelfinale. Die Zusammensetzung der Rennen wird ausgelost. "Judith hatte das Pech, dass sie gegen die später auf dem Treppchen Platzierten antreten musste, den Einzug ins Viertelfinale mit vier hundertstel Sekunden verpasste und in dieser Disziplin auf Platz 10 landete" so Ruygh.

Anschließend stand für die Vierzehnjährige das 3000 m Punkterennen im Programm. Dabei erbeutet in den Wertungsrunden der Erste jeweils zwei Punkte und der zweite einen Punkt. Die gesammelten Punkte entscheiden über die Platzierung. Ein neunter Platz gegen 30 starke Gegnerinnen war für Bruns in dieser Disziplin ein durchaus achtbares Ergebnis

Trainer Ruygh zufrieden

Am zweiten Wettkampftag strahlte zwar die Sonne vom Himmel aber starke Windböen erschwerten den Sportlern das Leben. Bruns zeigte an diesem Tag beim 5000 m Ausscheidungsrennen ihren Kampfeswillen: 25 Runden mussten auf der 200 m Bahn absolviert werden. In den jeweiligen Wertungsrunden scheiden die Sportler aus, die als Letzte die Ziellinie überqueren und zwar so lange, bis nur noch acht Wettkämpfer im Rennen sind. Mit taktischem Geschick und einer enormen Energieleistung schaffte Bruns bis zuletzt im Rennen zu bleiben. Mit dem achten Platz in diesem Rennen erreichte sie auch in der Gesamtwertung Platz acht.

„Insgesamt haben unsere Leistungssportlerinnen meine Erwartung in dieser Saison bisher durchaus erfüllt. Jetzt stehen noch Niedersächsische Landesmeisterschaften und ein paar Rennen für den Niedersächsischen KidsCup im Kalender, denen wir zuversichtlich entgegensehen“, bemerkt der Vorsitzende der Emsland-Inliner, der im nächsten Jahr sein Amt in jüngere Hände übergeben will.