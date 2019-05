Meppen. Der vierte von zehn möglichen Hauptgewinnern der 30. Emsland-Sport-Tombola aus Lingen lenkt den Blick auch auf die Losverkäuferin: Tanja Gerdes ist zwischen Ostern und Pfingsten jeden Tag mit ihrem Loseimer unterwegs – und bringt auch noch Glück.

Der vierte Hauptgewinner der diesjährigen Tombola ist Jannis Harbecke. Seine Mutter Christiane hatte die Lose bei Tanja Gerdes gekauft und verteilte sie an die Familie. Sohn Luis durfte ziehen, und der 14-jährige Bruder Jannis war der Glückliche. Der Verwendungszweck ist noch nicht festgelegt, aber: „Das waren Familienlose, damit bekommt jeder was ab.“

Seit 2014 engagiert sich Tanja Gerdes im besonderen Maß im Namen von Olympia Laxten für die Sporthilfe und die einmalige Losaktion. Jahr für Jahr verkauft sie mehr Lose. Gleich im ersten Jahr hatte sie mit Carsten Dohle aus Meppen einen Hauptgewinner. 2500 Euro bekam er. Im letzten Jahr verkaufte sie die glücksbringenden Lose an Janne Zeller. Die Lingenerin gewann dann nicht nur 4000 Euro – sondern erhielt bei der Schlussziehung noch einmal 10 000 Euro als „Zugabe“.

Das ist jetzt etwas anders: in diesem Jahr gibt es zehnmal 5000 Euro und auch an Jannis Harbecke. Am 28. Juni erhält er den Scheck von einem Kuratoriumsmitglied der Sporthilfe Emsland beim Sommernachtskonzert der Big Band Bösel auf der Waldbühne Ahmsen.

Tanja Gerdes belegte im letzten Jahr erstmals den ersten Rang bei der Verkaufs-Hitliste der Sportvereine. Dafür gibt es einen Dankeschön-Scheck der Sporthilfe in Höhe von 750 Euro. 8200 Lose hatte sie 2018 verkauft. Und in diesem Jahr? „Das verrate ich nicht.“ Um aber wenig später nachzuschieben: „Die sind schon weg.“

Es scheint, als ob in vielen Vereinen die Lust zum Loseverkauf auch durch den höheren Vereinsanteil – vom Lospreis in Höhe von 2 Euro bleibt die Hälfte beim Sportverein – geweckt wurde.

Zur Halbzeit der Tombola-Aktion zieht die Sporthilfe ein entsprechend zufriedenes Zwischenfazit. Vorsitzender Richard Schimmöller schätzt, dass die Hälfte des angestrebten Verkaufsziels von 130 000 erreicht sei. „Die Tombola ist sehr gut und sehr dynamisch angelaufen“. Auch in diesem Jahr habe sich dank der enormen Gemeinschaftsleistung der Sportvereine, verbunden mit dem typischen emsländischen Teamgeist, eine besondere Schlagkraft der Förderaktion entwickelt. „Nur gemeinsam sind wir stark.“

Hubert Börger, Vorstand Wirtschaft der Sporthilfe, verwies zum „Bergfest“ auch darauf, dass viele Unterstützer, Freunde und Unternehmer für den Grundstock der Tombola sorgten, die dann mit einer enormen Wertsteigerung einen hohen Ertrag für den emsländischen Sport bringe. „So ist das sozusagen eine Veredelung im Sport des Emslandes.“ Er und seine Vorstandskollegen hofften, dass zum anstehenden Endspurt alle Vereine die Chance nutzten, sich Fördergelder zu erarbeiten. „Aber noch wichtiger ist, die Aufmerksamkeit auf den emsländischen Sport zu lenken und Solidarität für die Sportbewegung und die Region zu zeigen“, meinte der Speller, zugleich Fußballchef im Emsland. „Emsländischer Teamgeist kann Berge versetzen.“