Papenburg. Papenburgs Tennisdamen schweben weiter auf der Aufstiegs-Euphoriewelle. Beim 8:1-Erfolg beim Bremer TC zeigten die Papenburgerinnen eine starke Mannschaftsleistung. „Wir sind sehr zufrieden und haben verdient gewonnen“, kommentierte Spielerin Henrieke Breer.

In der ersten Spielrunde mit drei Einzeln sicherte sich Dabrowka Walkowiak einen nie gefährdeten 6:0 und 6:1 Sieg gegen die Bremerin Joana Mindermann. Papenburgs Nummer vier Amelie Breer unterlag gegen die extrem offensiv agierende Juline Vogel mit 6:3, 3:6, 5:7. „Die knappe Niederlage im dritten Satz war bitter“, sagte Amelies Schwester Henrieke. Im Einzel der beiden an zwei gesetzten Spielerinnen zeigte sich die Bremerin Luca Sophie Krückeberg (LK 1) von Beginn an sichtlich beeindruckt vom aggressiven und temporeichen Spiel der Papenburgerin Henrieke Breer (LK 2), sodass Breer das Spiel mit 6:2 und 7:5 für sich entscheiden konnte. „Ich habe richtig gut und konstant gespielt“, freute sich Breer über den Erfolg. In der zweiten Einzelrunde sicherte sich die an Nummer fünf gesetzte Papenburgerin Carina Springfeld mit einer starken kämpferischen Leistung ein verdientes 6:4 und 6:2 gegen Lina Berg. Lätizia Bojara, Papenburgs Nummer drei, gewann in einem sehenswerten Spiel 6:3 und 6:3 gegen Sarah Granz (LK 1). Im Topeinzel fand die Bremerin Mette Berg zu keiner Zeit ein Mittel gegen diverse Longline-Winner und Stoppbälle der Papenburgerin Imke Reimers, sodass die Emsländerin das Spitzenspiel am Ende klar mit 6:2 und 6:2 gewann. In den abschließenden drei Doppeln ließen Imke Reimers/Amelie Breer und Henrieke Breer/Lätizia Bojara ihren Gegnerinnen keine Chance und gewannen jeweils in zwei Sätzen, im dritten Doppel mussten Walkowiak/Schmitz in den Matchtiebreak, zeigten hier aber die besseren Nerven. Bereits am kommenden Sonntag (10.30 Uhr) treffen die Papenburger Damen zu Hause auf den TC RW Neuenhaus und wollen dann die Siegesserie fortsetzen.