Gut überstanden hat Patrick Miedema (r.) sein Comeback nach dem Kapselriss im Daumen. Freitag tritt die HSG Nordhorn-Lingen beim VfL Lübeck-Schwartau an. In der Hinserie behauptete sich das Zwei-Städte-Team mit 26:22. Foto: Scholz

Lingen. Das nächste schwere Spiel für die HSG Nordhorn-Lingen: Der Tabellendritte der 2. Handball-Bundesliga tritt am Freitag um 19.30 Uhr beim -sechsten VfL Lübeck-Schwartau an, der mit großem Interesse in der heimischen „Hansehölle“ rechnet.