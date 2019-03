Lingen. Mit einem Saisonhöhepunkt eröffnen die Straßenläufer am Sonntag ab 11.45 Uhr in Lingen die Sommersaison der Leichtathleten. Auf dem Citylauf-Rundkurs in der Innenstadt finden die Niedersachsenmeisterschaften im Zehn-Kilometer -Straßenlauf statt.

Auch wenn das heimische Teilnehmerfeld durchaus überschaubar bleibt, wollen einige Emsländer den Heimvorteil nutzen und möglichst mit vielen Platzierungen auf dem Siegerpodest glänzen.

Allen voran der älteste startende Emsländer: Karl-Heinz Schmidt vom VfL Lingen. Nach Bronze bei den Crosslauf-Niedersachsenmeisterschaften vor fünf Wochen in Löningen zählt der amtierende Zehn-Kilometer-Straßenlauf-Niedersachsenmeister der Altersklasse M70 zum engsten Favoritenkreis.

Ebenfalls mit berechtigten Medaillenhoffnungen geht Andreas Grieß vom SV Union Meppen in der M55 an den Start. Nach dem verpassten Edelmetall in Löningen hofft Grieß in Lingen auf einen Medaillenrang.

Inwieweit sein Teamgefährte und derzeit schnellster emsländischer Straßenläufer Tobias Hüer vom SV Union Meppen in der Männer-Hauptklasse mit vordersten Platzierungen glänzen kann, bleibt indes abzuwarten. Nur mit einer neuen Bestzeit kann der Haselünner einem Platz auf dem erweiterten Siegerpodest erreichen.

Weitaus unspektakulärer gestalten sich dagegen die Teamwertungen in den verschiedenen Altersklassen. So geht bei den U-23-Juniorinnen mit Pia Kossen, Michelle Achter und Nina Achter vom TuS Haren lediglich ein Team an den Start. Wollen sich die jungen Harenerinnen nach dem U-23-Cross-Titel auch die Teamkrone im Straßenlauf sichern, müssen sie vor allem komplett das Ziel erreichen. Dieses Schicksal teilen sie mit den Frauenteams der W40/45 (Martina Brauer, Katrin Grever, Magret Pieper-Cordes) und der W50/55 (Annette Wiemker, Mechthild Mödden, Simone Berlin) von der LG Papenburg-Aschendorf, die ebenfalls konkurrenzlos in ihren Altersklassenwertungen an den Start gehen werden.