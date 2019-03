Papenburg. Beim ersten Wettkampf gleich in die nationale Spitze vorgestoßen – Lea-Sophie Gersberg ist das vor wenigen Tagen bei der Kraftdreikampf-DM gelungen. Zuvor war die 21-jährige Papenburgerin jahrelang im Ballett unterwegs.

Gersberg war bei der Kraftdreikampf-DM mit Equipment am Start. Das bedeutet: Um die Last zu heben, tragen der Sportler oder die Sportlerin einen Beugeanzug, ein Bankdrückhemd, Kniebandagen und einen Kreuzhebenanzug. Dagegen sind bei Wettkämpfen in der anderen Version des Kraftdreikampfes, dem Raw Powerlifting, als Ausrüstung nur Gürtel, Handgelenks- und Kniebandagen erlaubt.

Bei ihrer DM-Premiere in Mainz überraschte Gersberg, die 2015 am Papenburger Mariengymnasium ihr Abitur machte, mit dem Gewinn der Silbermedaille. Viel ausgerechnet hatte sie sich nicht. „Eigentlich bin ich mit niedrigen Erwartungen dorthin.“ Vorrangiges Ziel sei es gewesen, einen gültigen Wettkampf hinzubekommen, ergänzt sie. „Cool, dass es dann auch noch der zweite Platz geworden ist.“

In der Kniebeuge bewältigte Gersberg, die selbst nur 61 Kilogramm auf die Waage bringt, 137,5 Kilogramm. Im Bankdrücken überzeugte sie mit 102,5 Kilogramm. Damit übertraf sie die spätere Deutsche Meisterin um satte 22,5 Kilogramm. In der letzten Disziplin, dem Kreuzheben, sicherte sich Gersberg schließlich mit 135 Kilogramm im zweiten Versuch den Vizemeistertitel.



Musikalisch und sportlich

Als Kind wurde Gersberg sportlich und musikalisch gefördert. Neben Ballettunterricht lernte sie Geige spielen. Auch mit der Trompete und dem Klavier kann sie umgehen. „Darauf lag immer ein bisschen das Hauptaugenmerk. Ich war nie so die Sportskanone. Habe aber auch bislang nie einen Sport gefunden, der mir so wirklich Spaß macht.“

Kraftsport betreibt sie seit ungefähr zwei Jahren. „Da ging es mir mehr ums Aussehen, weil ich unzufrieden war.“ Deshalb sei sie ins Fitnessstudio gegangen, wo sie einen jetzigen Teamkollegen von TV Papenburg kennenlernte. „Er hat mich angesprochen, ob ich Lust hätte auf den Sport. Mir hat das gar nichts gesagt.“ Anfangs habe sie den Kraftdreikampf als Frau sogar abgelehnt. Doch irgendwann probierte es Gersberg aus. „Ich muss sagen, wenn man einmal Blut geleckt hat, dann kommt man schnell zur Sache.“

Männerdomäne

Dass sie in einer echten Männerdomäne unterwegs ist, ist Gersberg durchaus bewusst. Die Vorurteile kennt sie. „Wenn man sich nicht mit dem Sport befasst, hat man schnell Bilder im Kopf, was kein Vorwurf sein soll.“ Aber mit muskelbepackten Bodybuilderinnen, die sich Dinge spritzen, um noch imposanter zu wirken, habe Kraftdreikampf nichts zu tun. „Ich würde behaupten, dass ich nicht männlich aussehe.“ Man werde eher definierter, was die Muskulatur angeht. „Eigentlich das, was die meisten Frauen wollen.“

Nächster Wettkampf ist in vier Wochen die Landesmeisterschaft im Bankdrücken. „Da würde ich gerne mitmachen. Gerade auch, weil das meine Paradedisziplin ist.“ Im Gegensatz zur Kniebeuge und dem Kreuzhaben mache ihr das Bankdrücken am meisten Spaß. Am 1. Juni findet die Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf in Ankum statt.