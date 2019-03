Braunschweig. Überaus erfolgreich haben die emsländischen Masterschwimmer bei den Norddeutschen Meisterschaften abgeschnitten. Sie gewannen 11 Titel. Insgesamt fischten die Seniorenschwimmer 26 Medaillen aus dem 50-Meter-Becken des Braunschweiger Heidbergbades.

Mit einer sehr starken Mannschaft traten die Wasserfreunde Völlen-Papenburg in der Löwenstadt auf. Neun Goldmedaillen konnten die Kanalstädter an ihre Fahnen heften, darunter für drei Staffelsiege. Die wertvollsten Ergebnisse erzielte die 20-jährige Larissa Scherpe, die alle drei Bruststrecken über 50, 100 und 200 m in beachtlichen Zeiten (35,10 Sek./1:17,97 Min./2:51,78 Min.) für sich entscheiden konnte. Über 200 m Lagen gewann die Aschendorferin Bronze. Auf zwei Goldmedaillen brachte es der gleichaltrige Martin Hinrichs, ebenfalls in Brustlage. Er schlug auf einer Bahn in beachtlichen 31,40 Sekunden und über zwei Bahnen in 1:12,40 Minuten an. In der Altersklasse 25 war Imke Mülder über 800 m Freistil in 10:34,58 Minuten nicht zu schlagen. Gleich drei Bronzemedaillen sicherte sich Britta Lampen (AK 35) über 200 m Freistil und Rücken sowie 100 m Freistil. Lara Reemts (AK 20) wurde Dritte über 200 m Schmetterling.

Haselünne setzt auf Staffeln

Reinhard Stegemann vom SV Sigiltra Sögel heißt der Norddeutscher Meister über 100 m Brust der Altersklasse 55. In guten 1:20,67 Minuten schlug er 28 Hundertstel vor Wolfgang Haack von der SG Neukölln Berlin an. Die Sprintdistanz über 50 m Brust beendete der 57-Jährige als Dritter. Vereinskollege Hermann Schmees wurde Vizemeister der Altersklasse 40 über 50 m Freistil (27,48 Sek.) und Dritter über 50 m Schmetterling.

Der Haselünner SV glänzte vor allem durch seine Staffeln. So gewann der HSV die 4 x 50 m Brust der Frauen (AK 80 – 99) und belegte Platz 2 und 3 über 4 x 50 m Brust und Freistil mixed. Die Fahne des TV Meppen hielt Kiberly Ostermann in der Altersklasse 20 hoch, die sich „Silber“ über 400 m Lagen in 6:04,62 Minuten sicherte. Vier Aktive schickte der SC Twist an den Start, die gute Mittelplätze bei starker Konkurrenz belegten.