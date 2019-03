Lathen. Schluss, aus, vorbei: In den Volleyball-Verbands- und Landesligen sind die Entscheidungen gefallen. Der letzte Spieltag sorgte noch mal für Hochspannung auf den Feldern.

Verbandsliga, Herren: Mit den Tecklenburger Land Volleys II (1.) und dem VfL Lintorf II (2.) warteten die Topteams der Verbandsliga auf den drittplatzierten SV Union Lohne. Für alle Mannschaften ging es tabellarisch zwar um nichts mehr, dennoch wollten die Lohner ihre beeindruckende Serie, ohne Saisonniederlage vor heimischen Publikum, fortsetzen.

Im ersten Spiel gegen Tecklenburg hielten die Gastgeber zwar gut mit, aber die Gäste zeigten in beeindruckender Weise, dass sie zurecht frühzeitig als Meister der Verbandsliga feststanden. Auf hohem volleyballtechnischen Niveau hatten die Lohner zwar Chancen, die Sätze enger zu gestalten, in den entscheidenden Momenten zeigten die Tecklenburger jedoch immer wieder ihre Klasse und zogen mit mehreren Punkten davon. Die einzige Schwächephase der Gäste im zweiten Satz wussten die Gastgeber zu nutzen und entschieden immerhin diesen einen Satz für sich.





Das zweite Spiel des Tages stand unter anderen Voraussetzungen. Eine Verletzung auf Seiten der Lintorfer in der Aufwärmphase zum Spiel zwang die mit acht Spielern angereisten Gäste früh zu taktischen Veränderungen. Die Lohner brauchten einige Zeit um sich auf die Veränderungen einzustellen und verloren den ersten Satz. Im zweiten und dritten Satz hatten sich die Gastgeber dann aber an die Spielweise der Lintorfer gewöhnt und konnten ihr Spiel souverän aufbauen. Im vierten Satz wollten die Lohner zu schnell zu viel und machten zahlreiche Fehler im Spielaufbau und Angriff, so dass der Tie-Break die Entscheidung bringen musste. Hier konnten sich die Gastgeber zwar knapp, aber dennoch verdient durchsetzen.

Die Lohner Volleyballer sicherten sich durch den Sieg den dritten Tabellenplatz und feierten damit die beste Platzierung seit Bestehen der Herren-Volleyballabteilung.

Verbandsliga, Frauen: Eine Achterbahn der Gefühle durchlebte Raspo Lathen beim letzten Heimspieltag. Schließlich hätten die Lathenerinnen noch die Meisterschaft feiern können.

Gegen Alemannia Salzbergen begann die Mannschaft von Trainer Rob Hukema zunächst ein wenig nervös, konnte sich aber in allen drei Durchgängen klar mit 25:15 durchsetzen. Somit war Platz zwei definitiv gesichert.

Gegen Spitzenreiter Union Emlichheim IV hätte Lathen ein 3:0- oder 3:1-Sieg benötigt, um auf der Zielgeraden noch die Meisterschaft feiern zu können.





Den Zuschauern wurde in dem spannenden Duell Volleyball auf höchstem Niveau geboten. Im ersten Satz lag Emlichheim lange mit zwei Punkte in Führung, doch aufgrund einer starken Blockarbeit sicherte sich Raspo den ersten Durchgang mit 26:24. Den zweiten Satz entschieden die Emlichheimerinnen mit 25:16 klar für sich.

Die Lathenerinnen brauchten also zwei Siege. Bis zum 17:17 im dritten Durchgang hatte Raspo stets die Führung inne, aber stark angreifende Emlichheimerinnen kämpften sich wieder heran. Erst beim Stand von 23:22 machte Raspo die so wichtigen Punkte zum 25:22. Sodass es 2:1 in Sätzen stand.

Im wichtigen vierten Satz schlichen sich Unsicherheiten in das Spiel der Lathenerinnen, sodass Emlichheim klar mit 25:13 die Oberhand behielt. Dadurch war die Meisterschaft entschieden.

Doch im Tiebreak verlangten die Teams ihren Gegnerinnen noch mal alles ab. Zunächst gingen die Gastgeberinnen mit 8:0 in Führung aber Emlichheim kämpfte sich auf 10:10 wieder heran und nutzte das Momentum zum 17:17-Sieg.

Auch wenn nach dem letzten Punkt die Enttäuschung den Lathenerinnen anzusehen war, können sie nun in der Relegation (6. oder 7. April gegen den FC Schüttorf 09) den Aufstieg noch perfekt machen.

MTV Lingen landet auf Rang drei

Der MTV Lingen belegt nach einer starken Saison mit 13 Siegen in 18 Spielen den dritten Rang. Lange Zeit buhlten die Lingenerinnen mit Raspo Lathen um den Relegationsplatz, mussten die Lathenerinnen letztlich aber ziehen lassen.

Beim letzten Heimspieltag schlug der MTV zunächst die SG Ofenerdiek/Ofen nach einem engen ersten Satz (31:29) anschließend klar mit 3:0.

Gegen den SV Cappeln, der am Ende auf dem vierten Platz die Saison beendet mussten die Gastgeberinnen eine 1:3-Niederlage einstecken.

Landesliga, Herren: Bittere Niederlagen für die VG Aschendorf/Papenburg: Nach dem 2:3 gegen VC Osnabrück II und dem 0:3 gegen den TV 01 Bohmte hat Aschendorf/Papenburg den Relegationsplatz zur Verbandsliga verpasst. Der Abstand zum zweitplatzierten Bohmte beträgt am Ende vier Punkte. Dennoch dürfen die VGler auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken.

Für Sparta Werlte setzte es beim Heimspieltag zunächst eine knappe 2:3-Pleite gegen den VfL Lintorf III. Danach setzten die Spartaner mit einem 3:1 gegen den dritten SV Nortmoor noch mal ein Ausrufezeichen.

Mit einem Sieg gegen DJK Füchtel Vechta II kann Werlte am kommenden Wochenende noch einige Plätze gut machen.

Landesliga I, Frauen: Gegen den Tabellendritten Olympia Uelsen wollte der TV Meppen seine letzte Chance auf den Klassenerhalt wahren.

Die Mannschaft von Trainer Reiner Wahmes hielt lange mit und musste sich erst im Tiebreak mit 6:15 geschlagen geben. „Nach der knappen Niederlage müssen wir den bitteren Abstieg in die Bezirksliga hinnehmen. Mit einem Sieg hätte man die Relegation noch erreicht“, so Wahmes.

Lohne II siegt im Derby gegen Wietmarschen II

Der SV Union Lohne II zeigte gegen den SV Wietmarschen II noch mal, was in ihm steckt und fegte den Tabellenzweiten mit 3:0 aus der Halle. Für Lohne kommt somit mit 36 Punkten Platz vier heraus."Es wurden gute Aufschläge und Angriffe gezeigt. Im letzten Satz sind einige Fehler aufgetreten ,die aber durch gute Aufschläge und Tipps von Trainerin Roos Harland wieder verbessert wurden", so Wiebke Drees.

Landesliga II, Frauen: Der SC Spelle-Venhaus steigt in die Bezirksliga ab. Zum Abschluss hatten sie Spellerinnen mit 1:3 gegen Alemannia Salzbergen und mit 0:3 gegen den VC Osnabrück II das Nachsehen.

„Drei direkte Abstiegsplätze in der Liga, ein denkbar ungünstiger Spielplan mit mehr Auswärtspartien als die Konkurrenz und dem Druck ständig nachlegen zu müssen, der langfristige Ausfall zweier Spielerinnen in der kompletten zweiten Saisonhälfte, aber letztlich natürlich auch die inkonstanten Leistungen waren ausschlaggebend für die Enttäuschung“, so Yvonne Rellmann. „In der nächsten Saison geht es also zurück in die Bezirksliga. Ein kleiner Umbruch zeichnet sich schon jetzt ab, aber der Wiederaufstieg bleibt das Ziel nach einer enttäuschenden Spielzeit.“

Titel für Salzbergen II

Eher nervös und holprig war der Start für das Team von SV Alemannia Salzbergen II ins Spiel gegen eine motiviertes Mannschaft aus Spelle.

Erst nach einem 4:10-Rückstand kam der SVA II ins Rollen und schnappte sich noch den ersten Satz. Im zweiten Durchgang war Spelle bereits 24:18 in Führung, doch Salzbergen ließ nicht locker und erkämpfte sich noch ein 29:27. Im dritten Satz setzten sich die Spellerinnen mit starken Aufschlägen deutlich mit 25:15. Im vierten Satz war es dann eine Aufgabenserie von Elke Felix die den Salzbergenerinnen eine 12:3-Führung einbrachte und schließlich zum 25:14-Erfolg führte und Salzbergen die Meisterschaft feiern ließ.

Der FC Leschede III musste seine Spiele gegen BW Schinkel und SV Bad Laer III jeweils knapp mit 2:3 verloren geben. Somit belegt die Mannschaft von Trainerin Anette Jäckering den sechsten Rang in der Abschlusstabelle.