Lingen. Spannung pur gab es am vergangenen Wochenende bei den emsländischen Handball-Teams in den höheren Juniorenklassen. Viele Spiele wurden erst in nervenzerreißenden Schlussminuten entschieden.

Verbandsliga, B-Junioren: Eine knappe 23:24-Pleite musste der TV Meppen beim TV Oyten hinnehmen. Gegen den Tabellennachbarn entwickelte sich über 50 Minuten ein intensives Spiel.

Nach einem 1:4 zu Beginn der Partie gingen die Meppener beim Stand von 8:7 erstmals in Führung. In der zweiten Hälfte baute der TVM nach dem 12:12 zur Halbzeit nach einem Treffer von Paul Ideler seinen Vorsprung auf 18:15 aus. Fünf Minuten später hatte Oyten allerdings wieder ausgeglichen.

Bis in die Schlussphase wechselte die Führung zwischen den Teams immer wieder hin und her. Nach dem Treffer zum 23:24 33 Sekunden vor dem Ende schafften es die Meppener nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Erfolgreichster Werfer des Spiels war Steffen Hanzlik (TV Meppen) mit neun Treffern.

Landesliga, B-Junioren: Im Topspiel der Landesliga zwischen der SG Lingen-Lohne und dem TV Cloppenburg hatten die Hausherren nach der deutlichen 23:34-Hinspielniederlage noch eine Rechnung offen. Doch in der letzten Minute gab die SG den Sieg aus der Hand. In der enggeführten Partie konnte keines der Teams in der kompletten Spielzeit eine klare Führung erspielen.

Nach dem 13:14-Rückstand zur Halbzeit kamen die Gastgeber zunächst gut aus der Kabine. In der 35. Minute brachte Luke Stricker Lingen-Lohne mit drei Toren in Front. Doch die Cloppenburger ließen sich nicht abschütteln und kamen immer wieder heran. 102 Sekunden vor dem Ende brachte Johannes Thiel Lingen-Lohne noch ein mal mit 29:28 in Führung ehe ein Siebenmeter und ein Treffer in der 50. Minute die Wende brachte. Nach dem 29:30 tauschten die Teams ihre Tabellenposition. Die SG ist jetzt auf Platz drei, Cloppenburg auf Rang zwei.

Landesliga, B-Juniorinnen: Zehnte Niederlage im 14. Spiel für den TV Meppen gegen die SG Neuenhaus/Uelsen II (16:26).

Bis zum 5:5 konnten die Gastgeberinnen noch mithalten, anschließend hatten sie dem Sturmlauf des Tabellenzweiten nur noch wenig entgegenzusetzen.

In der zweiten Halbzeit hielt die Defensive der Meppenerinnen besser zusammen und ließ nur noch zehn Gegentreffer zu, allerdings erzielte der TVM auch nur noch sieben Treffer. Treffsicher zeigte sich vor allem die Meppenerin Luise Albert (sieben Tore) im Trikot der SG Neuenhaus/Uelsen.

Landesliga, C-Junioren: Nach einem unglaublichen Finish luchste der TuS Haren dem OHV Aurich II einen Punkt ab.

Beim 30:30 (14:11) sahen die Gastgeber bereits wie die sicheren Sieger aus. Doch beim Stand von 26:29 nahmen die Harener drei Minuten vor dem Ende eine Auszeit und entwickelten einen Masterplan, um doch noch etwas Zählbares mitnehmen zu können. 100 Sekunden vor dem Abpfiff sah der Auricher Lucas Drees eine Zwei-Minuten-Strafe. Kurz darauf verkürzte Louis Jüngerhans auf 28:29. Doch auch für Harens Toptorschützen Jonas Gerdelmann (zehn Treffer) war die Partie bei einer Restzeit von 76 Sekunden frühzeitig beendet.

Nach dem 28:30 brachte Timo Jantschitsch sein Team noch mal auf 29:30 heran, ehe erneut Jüngerhans zum Ausgleich traf.

Landesliga, C-Juniorinnen: Niederlage und Sieg für die HSG Haselünne/Herzlake: Beim Nachholspiel am Freitag in Herzlake gegen den ungeschlagenen Tabellenführer SG Teuto Handball führten die C-Juniorinnen der HSG bis fünf Minuten vor Schluss. Unterlagen jedoch unglücklich nach einer ihrer besten Saisonleistungen mit einem Tor (30:31).

Einen Tag später knüpften die HSGlerinnen in Haselünne an die Leistung vom Vortag nahtlos an, und bezwangen den TV Bohmte in einer ebenfalls hochklassigen Partie knapp aber verdient mit 31:30. Hervorzuheben war bei beiden Spielen die Teamleistung und die kämpferische Einstellung, welche bei der unnötigen hohen Niederlage in der Vorwoche beim FC Schüttorf gefehlt hatte, bestätigte Michael Krümpelmann.