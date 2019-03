Meppen. Auswärtsniederlagen haben am Wochenende die ranghöchsten Handballherrenmannschaften aus dem Emsland kassiert.

Verbandsliga, Herren: Nach der Winterpause noch ohne Auswärtspunkt ist der TuS Haren. Eine Woche nachdem der VfL Fredenbeck II nicht in Haren angetreten ist, unterlag die Mannschaft von Trainer Martin de Hoop mit 15:20 beim Elsflether TB.

Kapitän Stefan Sträche saß nur auf der Bank. Wegen eines Muskelfaserrisses konnte der 29-Jährige nur zuschauen. Auch Frank Geers, Valeri Karastelev, Lars Wortelboer und Dominik Sowada standen nicht zur Verfügung. Andere versuchten, diese entstandene Lücke zu füllen. Am besten gelang es dem 21 Jahre alten Fynn Buyna, der mit sechs Treffern erfolgreichster TuS-Werfer war. Bei Elsfleth war Christopher Santen mit ebenfalls sechs Toren am erfolgreichsten. Jeweils dreifach trafen de Harener Martin Giesen und Tobias Everding.

Am nächsten Wochenende ist Haren spielfrei, ehe am 30. März das Heimspiel gegen den TV Langen ansteht. Intensiv an den Fehlern arbeiten und Verletzungen auskurieren, lautet bis dato das Motto.

Landesklasse, Herren: „Damme gilt es zu schlagen, um weiter für die Landesklasse zu planen“, hatte Traner Christoph Möller im Vorfeld gesagt. Aber seine HSG Haselünne/Herzlake verlor mit 27:33 (9:14).

Während die Emsländer mit nur zehn einsatzfähigen Spielern anreisten, hatte Damme seine Mannschaft m Vergleich zum Hinspiel komplett verändert. Das erste Duell hatte Haselünne/Herzlake mit 39:30 gewonnen.

„Trotz des Ungleichgewichts verkaufte sich unsere Mannschaft gut, war aber nicht wirklich in der Lage, über 60 Minuten gegenzuhalten. Dazu fehlten uns schlichtweg die Alternativen“, fasste Möller das Gesehene zusammen. Zudem müsse man auch seine sich bietenden Chancen nutzen, wenn man für eine Überraschung sorgen wolle, bemängelte er die Torquote. „Wir haben uns aber zu keiner Zeit aufgegeben“, rang der HSG-Coach dem Spiel doch noch etwas Positives ab. Ein erneut starker Torhüter Marcel Hatting reichte allerdings nicht zum Punktgewinn.